Японска кметица обяви, че излиза в отпуск по майчинство и шокира страната

Кметица на малък град в Западна Япония обяви, че излиза в отпуск по майчинство и новината взриви японското общество.

35-годишната Шоко Кавата е в центъра на национален дебат за това дали изборните длъжностни лица изобщо трябва да ползват отпуск за раждане на дете.

„Бях толкова изненадана от силната реакция“, коментира Кавата пред Би Би Си.

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Тъй като в момента липсва законова рамка, според която местните изборни длъжностни лица да си взимат отпуск за бременност и раждане, Кавата няма да вземе официално отпуск по майчинство от работата си начело на кметството в Явата, град южно от Киото. Вместо това тя определя свой временен заместник - Шигето Носе.

Тя обяви, че ще бъде в отпуск 2 месеца преди и 2 месеца след термина си в средата на септември. Така Кавата ще влезе в историята като първият кмет на Япония, който ще ползва отпуск по майчинство.

Критиките

Решението на Кавата обаче беше посрещнато от масово неодобрение.

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Критиците й твърдят, че оттеглянето от публични задължения е "безотговорно" и ако е искала да забременее, е трябвало да го направи, преди да встъпи в длъжност.

Според мнозина висши служители, които искат да вземат продължителен отпуск, трябва да подадат оставка. Други настояват заплатата на градоначалника да бъде намалена по време на отпуска по майчинство.

Кавата отхвърли критиките, гордо заявявайки, че е удовлетворена от работата си и вярва, че сега е моментът да има дете и да създаде семейство.

„Ако критикуваме политиците, които вземат отпуск по майчинство, това означава, че на практика изключваме всички жени на възраст между 20 и 40 години – жени, които са способни да забременеят, от публични длъжности“, допълни тя.

Въпреки че в Япония има законоустановен отпуск по майчинство и бащинство, който гарантира отпуск и частично обезщетение, не всеки го ползва. Жените могат да получат 6 седмици преди термина си и 8 седмици след раждането. Бащите получават до 4 седмици гъвкав платен отпуск в рамките на 8 седмици след раждането на детето. И двамата родители имат право на отпуск за отглеждане на дете, докато детето навърши 1 година, през която отговарящите на условията служители получават 67% от заплатата си през първите 180 дни и 50% след това. От април 2025 г. някои родители могат да получават повече подкрепа през първите 28 дни, ако и двамата родители ползват отпуск.

Кавата смята, че част от критиките срещу нея произтичат от силно вкорененото убеждение, че хората, които заемат определени позиции, като например публичните длъжности, трябва да изоставят личния си живот и да се посветят изцяло на работата си.