Островът-самолетоносач и архипелагът, в който се намира: Ключ за глобална власт за Тръмп и САЩ

Международната обстановка търпи бързи промени, което кара водещите сили да преоценяват приоритетите си за контрол върху стратегически значими геополитически активи, пише египетското издание "Ал Масри Ал Юм". Изданието е известно с либерална насоченост, но и с факта, че стои зад инициативата за "Флотилия на свободата" за Газа, още от 2011 година.

Особено внимание се обръща на островите и военните бази, които служат като ключови центрове както за разрешаване на конфликти, така и за защита на важни национални интереси. В този контекст архипелагът Чагос, и по-специално базата "Диего Гарсия", е придобил статут на едно от ключовите военни съоръжения в Индийския океан. Значението му се определя от решаващата му роля в подкрепата и улесняването на американските и британските операции, както и в защитата на морските корабни пътища и наблюдението на обширни територии, простиращи се от Персийския залив до Източна Африка, Индийския океан и Тихия океан.

Въпросът за островите отново възникна след войната с Иран и на фона на нарастващото съперничество между САЩ и Китай. При тези обстоятелства администрацията на Тръмп преосмисли подхода си към бъдещето на архипелага и предложи закупуването на островите Чагос. Това отразява желанието на САЩ да засилят дългосрочното си военно присъствие в Индийския океан и да ограничат нарастващото влияние на конкуриращите се сили в един от ключовите региони на световната сигурност и търговия.

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Различни причини

1. Стратегическо значение на Диего Гарсия: Войната с Иран, която започна на 28 февруари 2026 г., демонстрира ключовото значение на базата във военната стратегия на САЩ. Островът разполага с 3,6-километрова писта, способна да приема бомбардировачи B-52, B-1 и B-2. Той може да побере едновременно до 30 военни кораба в пристанище и е разположен на важен морски кръстопът, транспортирайки петрол от Персийския залив до Азия и азиатски стоки до Европа. Всичко е довело до това, че Диего Гарсия често е наричан "непотопяем самолетоносач" или, по-точно, плаваща база за проектиране на сила върху обширна зона – от Източна Африка до Персийския залив и отвъд в Индийския и Тихия океан.

Диего Гарсия служи като стартова площадка за стелт бомбардировачите B-2, които удариха ирански ядрени съоръжения през февруари 2026 г. Въпреки иранската атака срещу базата през март същата година, географската ѝ изолация остава ключово стратегическо предимство. Диего Гарсия се намира на приблизително 3000 километра от протоците Баб ел-Мандеб и Малака, което позволява на Съединените щати да проектират военна мощ през океана, да възпират противниците и да успокояват съюзниците.

2. Подкрепа за военните операции на САЩ в Близкия изток: Военновъздушната база Диего Гарсия разполага с дълбоководно пристанище, способно да приема, снабдява и обслужва големи военни кораби, включително самолетоносачи, разрушители и подводници. Тя разполага и с множество докове и кейове, оборудвани със съвременни системи за подпомагане на операции за бързо реагиране. Това направи базата важна и ефективна точка за спиране на американските въздушни операции по време на войната в Персийския залив през 1991 г. и войната в Ирак през 2003 г.

3. Ограничаване на китайското влияние в Индийския океан: Един от основните фактори зад предложението на САЩ за закупуване на островите Чагос е нарастващото влияние на Китай в региона на Индийския океан. Отношенията между Пекин и Порт Луис се подобриха значително през последното десетилетие благодарение на увеличените китайски инвестиции в инфраструктурата на Мавриций.

4. Предотвратяване на повторение на иранската атака срещу Диего Гарсия: На 21 март 2026 г. Техеран атакува база, разположена на приблизително 3800 километра от Иран, с две балистични ракети. Това предизвика сериозно безпокойство в САЩ, особено предвид предишните твърдения на Техеран, че ракетите му имат обхват не повече от 2000 километра. Въпреки че базата не беше директно ударена – едната ракета се повреди във въздуха, а другата беше прехваната от американски военен кораб – атаката демонстрира, че Индийският океан се е превърнал в регион, където Иран може да използва балистични ракети с голям обсег. Иран официално не признава този факт, но е отбелязано, че е готов да използва подобни възможности срещу британско-американската военна база.

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5. Опитът на Вашингтон да запази глобалното си лидерство: САЩ се стремят да засилят контрола си над островите Чагос, за да укрепят влиянието си в региона на Индийския океан, особено предвид нарастващото присъствие на Китай и Русия и относителния упадък на Европа през последните години.

В този контекст местоположението на Диего Гарсия в Индийския океан придобива особено значение. То осигурява достъп до Южна Азия, Персийския залив, Източна Африка и Индо-Тихоокеанския регион, улеснява разполагането на войски, снабдяването, логистиката и поддържа непрекъснатостта на военните операции по време на криза.

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Съществуващи проблеми

Няколко пречки биха могли да възпрепятстват стремежите на Съединените щати да придобият архипелага Чагос и да засилят влиянието си в региона на Индийския океан. Най-значимите от тях са:

1. Обединеното кралство анулира споразумението за прехвърляне на суверенитета над островите Чагос на Мавриций: През май 2025 г. Обединеното кралство подписа споразумение за прехвърляне на суверенитета над островите Чагос на Мавриций и едновременно с това сключи 99-годишно споразумение за съвместен лизинг със САЩ за базата Диего Гарсия за приблизително 100 милиона британски лири годишно. Това се случи под значителен международен и правен натиск и в съответствие с решението на Международния съд на ООН (да не се бърка с Международния наказателен съд в Хага) от 2019 г., което установи, че продължаващото британско управление на островите Чагос е незаконно и настоя за незабавното му прекратяване.

2. Дилемата на Мавриций – между придържането към принципите и американските интереси: На фона на различните международни позиции относно желанието на САЩ да контролират стратегически важни острови по света като Гренландия и островите Чагос, Мавриций остава в сянка, въпреки че играе ключова роля в намирането на окончателно решение. В продължение на десетилетия Порт Луи настоява за връщането на островите Чагос, позовавайки се на принципите на деколонизацията. Именно на тези основания Международният съд потвърди позицията на Мавриций през 2019 г., която получи и широка международна подкрепа.

3. Баланс на силите в Индийския океан: Конкуренцията между големите сили за влияние в региона на Индийския океан остава ключов фактор, потенциално ограничаващ засилването на американското присъствие в това стратегически важно пространство, дори ако Мавриций се съгласи да предаде островите на администрацията на Тръмп. В този контекст индийският фактор придобива особено значение. Делхи отдавна следи отблизо баланса на силите в Индийския океан и последователно се стреми да засили връзките си с Мавриций, дом на значителна индийска диаспора.

4. Нарастващото сътрудничество между Русия, Иран и Китай в Индийския океан представлява сериозно предизвикателство за усилията на САЩ да разширят влиянието си там. Пекин и Москва се възползват от противопоставянето на Иран със САЩ и Израел, за да задълбочат военното сътрудничество с Техеран. В отговор Иран, с подкрепата на Русия и Китай, се стреми да проектира по-активно влиянието в Африка.

През 2019 г. Москва улесни интернационализацията на спора за островите Чагос, като осигури международна подкрепа за позицията на Мавриций в противопоставянето му с Обединеното кралство. Това впоследствие беше отразено в решението на Международния съд. Иран, от своя страна, се опита да демонстрира способността си да навреди на американските интереси в региона на Индийския океан с въздушния си удар над Диего Гарсия през март 2026 г. Тези три сили се стремят да отслабят основите на съществуващия международен ред, доминиран от западните страни, предимно САЩ, за да установят нова система, по-съобразена със собствените им интереси и стратегически приоритети.

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5. Потенциална опозиция от страна на чагосците: Те пазят горчиви спомени от периода на западен контрол над земята им, от която са били насилствено изгонени, след като Великобритания запазва контрола си над архипелага Чагос, отделяйки го от Мавриций през 1965 г. Поради това се очаква САЩ да се сблъскат със съпротива от местното население на островите. След депортирането си чагосците сформират движението "Гласове на Чагос", застъпвайки се за завръщане и възстановяване на правата им.

Това подсилва допълнително противопоставянето им на споразумението, подписано между Обединеното кралство и Мавриций през май 2025 г., тъй като те твърдят, че интересите им са били пренебрегнати и не са участвали в процеса на вземане на решения. Те също така подчертават липсата на историческа и пряка връзка между островите Чагос и Мавриций, предвид разстоянието от приблизително две хиляди километра между тях.

Тръмп иска да се възползва от закупуването на островите – по-специално, иска да сложи край на правната несигурност между Обединеното кралство и Порт Луис, иска да премахне Мавриций от уравнението и ще ограничи китайското влияние в Индийския океан – той ще се сблъска с редица значителни предизвикателства. Те включват готовността на Мавриций да продаде островите, способността му да убеди или да отстрани Обединеното кралство, финансирането от Конгреса и дали дипломатическите рискове, свързани със заобикалянето на суверенитета на Мавриций, ще бъдат възприемани като по-малко значителни от рисковете за сигурността, породени от продължаващата несигурност.

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Превод: Ганчо Каменарски