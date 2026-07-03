Страховито: Препълнен автобус излетя в пропаст в Пакистан, жертвите са поне 40 (ВИДЕО)

Автобус е паднал от магистрала в пропаст в югозападната част на Пакистан, като при инцидента са загинали най-малко 40 души, съобщават официални представители. „Пътнически автобус, пътуващ от Куета към Пешавар, е пропаднал в дълбока пропаст в планинския район Дхана Сар“, заяви в петък, 3 юли, пред информационна агенция AFP Санаула Шерани, ръководител на центъра за спешни случаи в окръг Жоб.

Автобусът е аднал на дълбочина от приблизително 21 до 24 метра в пропастта, добави Шерани.

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Превишена скорост

Автобусът, който се е движел с превишена скорост, е загубил контрол и е паднал в скалистата пропаст в отдалечен район - близо до границата между провинциите Белуджистан и Хайбер-Пахтунква, съобщи пред Associated Press Шахид Ринд, говорител на правителството на Белуджистан.

И двамата представители посочиха, че 40 души са загинали. Най-малко още осем души са ранени.

Ринд заяви, че автобусът е пътувал от провинциалната столица на Белуджистан, Куета, към Пешавар в провинция Хайбер-Пахтунхва. Той добави, че автобусът е превозвал не само собствените си пътници, но и пътници от друг автобус, който се е повредил. Това е довело до препълване на превозното средство.

Полицейският служител Мохамед Насир заяви пред информационна агенция ДПА, че вероятната причина за катастрофата е превишената скорост, но е започнато разследване, за да се установи точната причина.

💔 Horrific tragedy in Pakistan: Bus plunges into a ravine



At least 40 people have been killed, with many others injured.



It's terrifying to even imagine what happened on that mountain road... pic.twitter.com/Ixp7fLZTre — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026

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Спасителите ползват резачки, за да вадят телата

На мястото на инцидента са пристигнали спасителни екипи, предаде Al Jazeera.

„Тъй като инцидентът се случи в труднодостъпен планински район, спасителните екипи се сблъскаха със значителни трудности в началната фаза на операцията“, заяви Шерани пред AFP.

Фазал Дин, говорител на спасителната служба, съобщи пред ДПА, че екипите използват резачки и машини, за да извадят телата и ранените от автобуса.

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Официалните представители заявиха, че работят по идентифицирането на загиналите в катастрофата.

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари поднесе съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените.

Пътните инциденти са често явление в страната поради слабото прилагане на законите за движението по пътищата, превишената скорост, ниските стандарти за пътна безопасност и безразсъдното шофиране.

През май микробус се вряза в автобус, паркиран край магистрала в северозападната част на Пакистан, като при инцидента загинаха 17 души, а други пет бяха ранени.