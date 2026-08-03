Летище "Истанбул" постави абсолютен рекорд за Европа

На 1 август летище „Истанбул“ е обслужило 289 260 пътници. Това е рекорд за всички времена по дневен брой пасажери както в Турция, така и в Европа, съобщи телевизия „ТРТ Хабер“, позовавайки се на изявление на министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

Уралоглу отбеляза, че с този резултат летище „Истанбул“ е поставило рекорд, като допълни, че летището увеличава стратегическото си значение в международната авиация с всеки изминал ден.

По негови думи със своя капацитет, силна инфраструктура и качество на предлаганите услуги летище „Истанбул“ е сред водещите в света. „Този нов рекорд за пореден път доказа, че летището ни все повече укрепва позицията си на глобален транзитен хъб“, коментира министърът.

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