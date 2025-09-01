Следвоенният план на Тръмп за Газа: Години под опеката на САЩ и с по-малко палестинци

Сред членовете на администрацията на Доналд Тръмп циркулира следвоенен план за Ивицата Газа, вдъхновен от обещанието на президента на САЩ да "превземе" палестинския анклав. Ако той се реализира, то територията ще попадне под попечителството на Съединените щати за най-малко 10 години, докато не се превърне в блестящ курорт и център за високотехнологично производство, съобщава The Washington Post.

По-рано през годината Тръмп вече изложи идея Газа да се превърне в своеобразна Ривиера: Виртуална фантазия: Тръмп показа как се изтяга на плажа в луксозната Газа (ВИДЕО).

Преместване на цялото население на Ивицата Газа, планове за "умни градове" в анклава

Изданието е получило и прегледало проекта със съдържание 38 страничници. Според медията той предвижда поне временно преместване на цялото население на Ивицата Газа, което наброява над 2 милиона души, чрез т.нар. "доброволно" заминаване в друга страна или в ограничени, охранявани зони в анклава по време на възстановяването му.

На тези, които притежават земя, ще им бъде предложена компенсация под формата на цифров токен. В замяна те ще трябва да прехвърлят правата за тяхната собственост. Токенът ще може да бъде използван за финансиране на нов живот другаде или за апартамент в един от новите "умни градове, задвижвани от изкуствен интелект", които трябва да бъдат построени в Газа - според плана на администрацията на Тръмп. Целта е да има 6-8 такива града.

Снимка: Getty Images

Компенсация за напускащите палестинци

Всеки палестинец, който избере да напусне, ще получи 5000 долара в брой и субсидии, които да покрият четири години наем на друго място, както и една година храна, предвижда планът.

В него пише още, че всяко индивидуално напускане на Газа ще спести на фонда за управлението на анклава 23 000 долара в сравнение с разходите за временно настаняване и т.нар. "жизнеподдържащи" услуги в защитените зони за тези, които остават.

Специален тръст ще възстановява Газа

Фондът е наречен "Тръст за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа" - или GREAT Trust. Предложението е разработено от някои от израелците, създали и пуснали в действие подкрепяната от САЩ и Израел Хуманитарна фондация за Газа (GHF), която сега разпределя храната в анклава. Фондацията е обект на огромни критики от страна на международната общност заради стрелби срещу цивилни палестинци и убийства, докато те чакат на опашка за помощи, включително за храна. А в раздираната от война територия в момента официално има глад, макар Израел да се разграничава от това изявление на ООН.

Финансовото планиране за фондацията бе извършено от екип, работещ по това време за Boston Consulting Group.

Снимка: Getty Images

Важна среща в Белия дом, извикаха и Тони Блеър

В сряда Тръмп проведе среща в Белия дом, за да обсъди идеи за това как да се сложи край на войната, която вече наближава две години и която бе предизвикана от нападението на "Хамас" на израелска територия от 7 октомври 2023 г. Сред участниците бяха държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на президента за Близкия изток Стив Уиткоф. Там беше и бившият британски премиер Тони Блеър, чието мнение за бъдещето на Ивицата Газа е било потърсено от администрацията. Зетят на Тръмп Джаред Къшнър, който се занимаваше с голяма част от инициативите на президента през първия му мандат в Близкия изток и има обширни частни интереси в региона, също участва.

Не бяха оповестени обаче резултати от срещата или политически решения, въпреки че Уиткоф заяви в нощта преди събитието, че администрацията има "много всеобхватен план".

Не е ясно дали подробното и изчерпателно предложение на т.нар. GREAT Trust е това, което Тръмп има предвид, но основните елементи от него са специално разработени, за да реализират визията на президента за "Ривиера на Близкия изток", казват запознати с темата източници на The Washington Post.

Планът не изисква финансиране от САЩ

Може би най-привлекателното на проекта е, че той не изисква финансиране от американското правителство и предлага значителна печалба на инвеститорите. За разлика от спорната и понякога изпитваща финансови затруднения Хуманитарна фондация за Газа (тя използва частни американски охранителни фирми за разпределяне на храна в четири южни локации в Ивицата Газа), планът на тръста "не разчита на дарения", се казва в документа.

Снимка: Getty Images

Вместо това той ще бъде финансиран от публични и частни инвестиции в т.нар. "мегапроекти" – от заводи за електромобили и центрове за данни до морски курорти и високи жилищни сгради.

Изчисленията, включени в плана, предвиждат почти четирикратна възвръщаемост на инвестиция от 100 милиарда долара след 10 години, с постоянни "самогенериращи се" източници на приходи. Някои елементи от предложението бяха първоначално оповестени от Financial Times.

"Смятам, че (Тръмп) ще вземе смело решение", когато боевете приключат, казва източник на The Washington Post. "Има много различни варианти за действие на американското правителство, в зависимост от това какво ще се случи".

Войната в Ивицата Газа продължава с пълна скорост, след като израелското правителство на Бенямин Нетаняху не се съобрази с мнението на близките на заложниците и отприщи офанзива за превземане на град Газа в северната част на анклава. Там живее около половината от населението на палестинската територия: Семействата на заложниците пак блокираха Израел - искат от Нетаняху примирие с "Хамас".