Слон е чест гост за вечеря на тайландско семейство (ВИДЕО)

„Отново дойде да си готви“, пише саркастично Китичай Будчан в коментари към видеоклип във Фейсбук на слон, който си проправя път към кухнята, заснет през уикенда.

Вероятно задвижвано от среднощните кухненски миризми, масивното животно забива глава в кухнята на Китичай в ранните часове на нощта, използвайки хомота си, за да намери храна. В един момент той вдига найлонова торбичка, разглежда я за кратко и след това пъха съдържанието ѝ в устата си.

Китичай и съпругата му живеят близо до национален парк в Западен Тайланд, до езеро, където дивите слонове често се къпят, докато се скитат в джунглата. Той не е обезпокоен от големия бозайник, разпознавайки в него чест посетител, тъй като той често се скита по домовете в селото, яде и после се изстрелва обратно в джунглата.

