Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира твърдението на премиера Румен Радев от представянето на бюджет 2027 г., че има "обладани медии" и дори предложи скала, с която журналистите от тези медии да се обозначават. Своеобразната скала Борисов предложи по време на своето изявление пред медиите в кулоарите на парламента.

"Тук премиерът Радев е прав за така наречените "обладани медии", каза още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Агитация от премиер: Пресцентърът на МС не дава нито един "ясен факт" Денков да е действал като Радев

Каква е скалата на Борисов

Скалата на Борисов за обозначение включва различни видове цветя, които журналистите да си закачат.

"Колко ми се иска, ако може да стане - примерно най-обладаните - с едно божурче, тези по-малко обладаните - с розичка. Другите обладани, където са - да сложат синьо зюмбюлче. Тези, които не знаят къде са като БНТ - примерно с момина сълза", каза Борисов.

Целта му е, когато застане говорител, да знае откъде идват въпросите.

"Да стане ясно кой какъв е", каза лидерът на ГЕРБ пред медиите. Попитан дали някой трябва да сложат герберче, той каза, че ГЕРБ нямат. ОЩЕ: "Никога не сме отказвали да говорим с медиите": Радев отговори налага ли цензура и защо се бави бюджетът