Китайският президент Си Дзинпин се готвеше да бъде домакин на тристранната среща с американския лидер Доналд Тръмп и руския им колега Владимир Путин, но изглежда, че към момента той обядва с Тръмп във вила „Килин“. Това гласи информацията на журналистите, придружаващи американския президент, оповестена след 9:30 ч. българско време. В Шънджън това е след 15:30 ч., което означава, че програмата е значително закъсняла.

Тристранните преговори между Си, Тръмп и Путин все още не са започнали. Те трябва да се проведат в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън.

🚨 JUST IN: President Trump emerges in Kylin Villa to take a photo with Chinese President Xi Jinping Trump has WRAPPED UP a quick meeting with Xi, but noted they already met for HOURS yesterday Now Trump, Putin and Xi will all be in the same room together, behind closed doors! 👀 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 19, 2026

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Поредно унижение за Путин

Руският диктатор е напуснал хотела си и е на път към вила „Килин“, където ще се срещне с двамата си колеги, съобщи малко преди 10 ч. наше време китайската държавна телевизия CCTV, цитирана от BBC.

Снимка: Getty Images

Това е поредното унижение за Путин в Китай, където Си посрещна лично Тръмп пред самолета, а за него бе изпратен друг, по-нисък като ранг представител. След това руският диктатор се оказа избутан встрани от основните две фигури - Си и Тръмп, при откриването на срещата, а после китайският и американският президент седнаха на една маса на гала вечерята, докато Путин бе разпределен в компанията на дамите.

Вижте всички унижения за Путин в Китай до момента:

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