Мащабна съвместна акция на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) е била проведена в сектора на бързите кредити в страната. При проверки в общо 14 офиса на небанкови финансови институции в шест града са констатирани 14 нарушения, а един от обектите е запечатан след отказ за съдействие, съобщиха от ДАНС. Операцията е проведена на 18 ноември на територията на е София, Благоевград, Дупница, Пловдив, Сандански и Сливен.

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При проверка на един от офисите в столицата инспекторите са установили, че зад дейността му стоят три отделни, но обвързани фирми — едната е собственик на капитала, втората реално отпуска кредитите, а третата събира дълговете. Изискани са документи и от трите компании, за да се изясни дали схема цели укриване на приходи.

В друг от обектите проверяващите екипи са срещнали отказ за съдействие. За да се предотврати укриване или унищожаване на счетоводна документация, достъпът до офиса е забранен за 48 часа, а НАП ще поиска от съда запечатването да бъде удължено до 60 дни.

От ДАНС уточняват, че операцията е насочена към контрол по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и данъчно-осигурителното законодателство. В хода на действията са снети обяснения и е иззета финансова документация, по която предстои да се проверяват произходът на капиталовите средства, предназначението на приходите и свързаните физически и юридически лица.

При установяване на данни за престъпления събраните материали ще бъдат предадени на прокуратурата за последващи процесуално-следствени действия.