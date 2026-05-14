Принц Уилям се издаде: Бракът на Хари и Меган приключва

Говори се, че принц Уилям е все по-убеден, че бракът на принц Хари и Меган Маркъл в крайна сметка ще се разпадне, като източници споделят пред "Radar Online", че бъдещият крал смята, че херцогинята на Съсекс е виновна за горчивия разрив в кралското семейство, който от години разкъсва семейството. Източници разказват, че 43-годишният принц на Уелс е споделил насаме пред свои близки съмненията си относно дългосрочното бъдеще на херцога и херцогинята на Съсекс, тъй като двойката наближава осмата си годишнина от сватбата на 19 май.

Бъдещият крал обвинява Меган Маркъл за разрива в кралското семейство

Снимка: Getty Images

Хари, на 41 години, и Маркъл, на 44 години, се ожениха в капелата "Св. Джордж" през 2018 г., преди да се оттеглят от кралските си задължения по-малко от две години по-късно и да се преместят в Съединените щати.

Тяхното заминаване предизвика продължаваща вражда с монархията, подхранена от взривоопасни интервюта, документална поредица на Netflix и мемоарите на Хари "Резервен". Източник, близък до Уилям, твърди, че принцът вече не вярва, че помирение с Хари е възможно, докато Маркъл остава в центъра на живота му.

Снимка: Getty Images

Източникът споделя: "В обществото се е наложило мнението, че Уилям напълно се е обърнал срещу Хари и не иска да има нищо общо с него, но хора, запознати със ситуацията, твърдят, че всъщност не е така. Дълбоко в сърцето си Уилям все още вижда Хари като своя малък брат и като човек, с когото някога е имал невероятно близка връзка. Истинското недоволство, според него, е насочено към Меган, защото той вярва, че динамиката в семейството се е променила драстично, след като тя се е появила на сцената."

Принц Уилям смята, че Меган е променила отношенията на Хари със семейството

Източникът продължава: "Уилям смята, че Меган е променила коренно отношенията на Хари с монархията и с най-близките му хора. Той мисли, че тя е насърчила гнева, дистанцията и в крайна сметка решението да се излагат публично лични недоволства по начин, който семейството никога не би могло да предвиди. Ако Уилям вярваше, че все още може да достигне до Хари, без външни влияния или недоверие да му пречат, вероятно би опитал. Но в този момент той смята, че щетите са твърде сериозни, затова е приел позицията, че всичко, което наистина може да направи, е да се отдръпне и да изчака да види как ще се развият нещата. По същество той е направил доста брутална прогноза, че бракът на Хари и Меган е в миналото."

Снимка: Getty Images

Според други вътрешни източници Уилям е огорчен и от убеждението си, че личността и отношението на Хари към кралския живот са се променили драстично след срещата му с Меган. Ранните надежди, че семействата Съсекс и Уелс ще модернизират заедно монархията се разпаднаха преди години на фона на нарастващото напрежение зад дворцовите стени.

"Напрежението започва да се натрупва" заради правилата

Друг кралски източник заявява: "В началото в дворцовите кръгове имаше огромно вълнение от това, че по-младото поколение кралски особи ще работи заедно. Уилям и Катрин искрено се постараха да приобщят Меган, да я подкрепят и да я накарат да се почувства част от семейния бизнес. Имаше усещане, че четиримата могат да модернизират монархията и да представят свеж образ пред обществеността."

Снимка: Getty Images

Източникът твърди: "Но атмосферата се промени много по-бързо, отколкото някой очакваше. Напрежението започна да се натрупва, след като стана очевидно, че Хари и Меган се чувстват некомфортно с много от правилата, структурите и очакванията, които съпътстват кралския живот.

Уилям, в частност, се бореше с идеята за пренаписване на традиции, които според него съществуват с причина, докато Хари и Меган все повече искаха да изградят напълно различен начин на действие. Това сблъскване в мирогледа създаде много напрежение зад кулисите.", пише "Radar Online".