С надежда за финал: България излиза тази вечер, за да покори "Евровизия" (ВИДЕО)

България излиза тази вечер и открива втория полуфинал на "Евровизия". DARA ще изпълни "Bangaranga" на живо и ще се надява да впечатли Европа, така че да се класира за големия финал в събота.

Само първите 10 държави, събрали най-голям вот, ще продължат напред към финала.

На днешния втори полуфинал участват България, Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Франция, Армения, Швейцария, Кипър, Австрия, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Великобритания, Албания, Малта и Норвегия.

За трета поредна година "голямата четворка" с осигурено място на финала, както и страната домакин - Австрия, изпълняват своите песни на живо по време на полуфиналите.

DARA, от своя страна, вече направи финалната си голяма репетиция за журито, възоснова на която то ще вземе решение колко точки да присъди на България.

Според наблюдавали спектакъла "Bangaranga" е взривила залата.

Призиви за подкрепа на DARA

Макар според правилата на "Евровизия" страните-участнички да не могат да гласуват за своите представители, популярни личности у нас призоваха българите в чужбина да подкрепят "Bangaranga". Всеки гласуващ има право на до 10 гласа. Полуфиналът започва в 22:00 часа и можем да го гледаме по БНТ.

Самата прима на българската естрада Лили Иванова пожела успех на DARA.

"Успех на младата и талантлива певица DARA! Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и … БАНГАРАНГА!", написа Лили Иванова.

Младата певица МОНА, която беше фаворитка на публиката по време на българската селекция за "Евровизия", се обърна към българите в Европа и ги призова да се обединят и да гласуват за нашето момиче.

"Даре, обичаме те, подкрепяме те и ти желаем да бъдеш все така силна, целеустремена и да продължаваш да вярваш в добрината. Ние знаем на какво си способна и нямаме търпение цял свят да види това", заяви МОНА, която е във Виена и ще гледа представянето на DARA на живо.

"Българи извън България, гласувайте за нашата прекрасна Дара на Евровизия!", призова и председателката на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева.

Гласуването

Според новия регламент на "Евровизия", феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата "Останалата част от света", чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, на 14 май, и вие можете да подкрепите DARA с №1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате. Всички детайли за новия регламент за гласуване може да научите в долното видео.

След като всички изпълнения във втория полуфинал минат, гласуването ще бъде отворено. За DARA се гласува с номер 01, като номерът за изпращане е различен за всяка държава.

Строги мерки за сигурност

Във Виена цари колкото радост, толкова и усещане за притеснение. Причината са опасенията от терористични атаки срещу конкурса, които, според експерти, са "най-сериозните досега".

Стотици служители по сигурността и полицейски кучета бяха разположени в австрийската столица още за церемонията по откриването, а мерките около зала "Винер Щатхале", където след часове ще започне 70-ият песенен конкурс, са драконовски.

Под целия блясък и разкош опасността е по-реална от всякога - според източници на британското издание The Sun рисковете за сигурността може да се повишат.

Д-р Николас Щокхамер, експерт по борба с тероризма в Дунавския университет в Кремс, насочи вниманието към "Ислямска държава" и нейната глобална мрежа от фанатици и "спящи клетки", както и към Иран. Според експерта това са двете основни заплахи за конкурса.