"Гавра с поруганите християнки": В нов скандал на "Евровизия" Израел се подигра на Хърватия за турското робство

Нов скандал на "Евровизия" с участието на Израел. Представителите на Хърватия - женската група "Лелек", обявиха, че са крайно разтревожени от коментар на израелския телевизионен оператор KAN, осмиващ техните рисунки по лицата, с които излизат на сцената, и изразиха недоволството си публично.

Подигравателният коментар

"Когато прекалиш с къна татуировките в Ейлат", гласеше коментарът на KAN над снимка на "Лелек".

Ейлат е най-южният град в Израел, разположен на брега на Червено море, до границите с Египет и Йордания. Градът е известен основно като туристически курорт — плажове, гмуркане, хотели, нощен живот и евтини покупки.

Контекстът на шегата идва от нещо доста специфично за туристическите места там - по крайбрежната алея и туристическите зони често има сергии за временни "къна татуировки" (henna tattoos). Много туристи, особено млади хора, си правят декоративни ориенталски или "tribal" рисунки по лицето и ръцете. Понякога тези рисунки изглеждат прекалени или кичозни.

Ритуал срещу посегателства и насилствено покръстване

"Лелек" представят Хърватия с песента "Андромеда", която прави препратки към трудния живот на жените по време на властването на Османската империя по хърватските жени.

Изпълнителките излизат на сцената със специфични рисунки с християнски мотиви по лицата си.

Става въпрос за ритуала "sicanje". Визуалното и лирично ядро ​​на песента е древната традиция на "sicanje" – практиката на татуиране на кръстове и свещени символи върху лицата на млади момичета с цел да се "загрозят" и да се предпазят от посегателства, отвличане и насилствено покръстване.

"Да осмиваш жертвите"

"Лелек" публикуваха в социалните мрежи позиция, че са "разтревожени и притеснени" от публикацията в социалните мрежи на израелския телевизионен оператор KAN, публикувана по време на първия полуфинал на конкурса за песен на "Евровизия".

"Разтревожени сме от коментарите, направени от израелския телевизионен оператор KAN, в които нашата култура и жертвите, направени от потиснатите католически жени, се осмиват. Особено обезпокоително е да бъдат подигравани жени, които пеят за женската болка и страдание, демонстрирйки пълна липса на емпатия и уважение към страданието на другите", гласи позицията на групата.

Израелският телевизионен оператор е бил критикуван и преди от други конкурентни изпълнители и телевизионни оператори за коментари в социалните мрежи или изказвания на техни коментатори по време на предаването. Не е известно дали въпросът е бил повдигнат от хърватския телевизионен оператор HRT пред израелския телевизионен оператор KAN.

В последствие KAN публикува нова позиция, в която се извини за действията си

"KAN незабавно премахна публикацията. Никога не е било наше намерение да обидим хърватската делегация или хърватската общественост. Извиняваме се за публикацията и ще предадем това извинение и на ръководителя на хърватската делегация", написа израелският оператор.

KAN immediately removed the post. It was never our intention to offend the Croatian delegation or the Croatian public. We apologize for the publication and will also convey this apology to the Head of the Croatian delegation — כאן (@kann) May 13, 2026