Кабинетът "Радев":

"Гавра с поруганите християнки": В нов скандал на "Евровизия" Израел се подигра на Хърватия за турското робство

14 май 2026, 8:23 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube
"Гавра с поруганите християнки": В нов скандал на "Евровизия" Израел се подигра на Хърватия за турското робство

Нов скандал на "Евровизия" с участието на Израел. Представителите на Хърватия - женската група "Лелек", обявиха, че са крайно разтревожени от коментар на израелския телевизионен оператор KAN, осмиващ техните рисунки по лицата, с които излизат на сцената, и изразиха недоволството си публично.

Подигравателният коментар

"Когато прекалиш с къна татуировките в Ейлат", гласеше коментарът на KAN над снимка на "Лелек".

Още: "Спрете геноцида": Израел беше освиркан на "Евровизия", но организаторите "изтриха" скандиранията (ВИДЕО)

Ейлат е най-южният град в Израел, разположен на брега на Червено море, до границите с Египет и Йордания. Градът е известен основно като туристически курорт — плажове, гмуркане, хотели, нощен живот и евтини покупки.

Контекстът на шегата идва от нещо доста специфично за туристическите места там - по крайбрежната алея и туристическите зони често има сергии за временни "къна татуировки" (henna tattoos). Много туристи, особено млади хора, си правят декоративни ориенталски или "tribal" рисунки по лицето и ръцете. Понякога тези рисунки изглеждат прекалени или кичозни.

Ритуал срещу посегателства и насилствено покръстване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Лелек" представят Хърватия с песента "Андромеда", която прави препратки към трудния живот на жените по време на властването на Османската империя по хърватските жени.

Още: Сагата "Епстийн" стигна до "Евровизия": Победата като "отмъщение за ада"

Изпълнителките излизат на сцената със специфични рисунки с християнски мотиви по лицата си.

Става въпрос за ритуала "sicanje". Визуалното и лирично ядро ​​на песента е древната традиция на "sicanje" – практиката на татуиране на кръстове и свещени символи върху лицата на млади момичета с цел да се "загрозят" и да се предпазят от посегателства, отвличане и насилствено покръстване.

"Да осмиваш жертвите"

"Лелек" публикуваха в социалните мрежи позиция, че са "разтревожени и притеснени" от публикацията в социалните мрежи на израелския телевизионен оператор KAN, публикувана по време на първия полуфинал на конкурса за песен на "Евровизия".

"Разтревожени сме от коментарите, направени от израелския телевизионен оператор KAN, в които нашата култура и жертвите, направени от потиснатите католически жени, се осмиват. Особено обезпокоително е да бъдат подигравани жени, които пеят за женската болка и страдание, демонстрирйки пълна липса на емпатия и уважение към страданието на другите", гласи позицията на групата.

Израелският телевизионен оператор е бил критикуван и преди от други конкурентни изпълнители и телевизионни оператори за коментари в социалните мрежи или изказвания на техни коментатори по време на предаването. Не е известно дали въпросът е бил повдигнат от хърватския телевизионен оператор HRT пред израелския телевизионен оператор KAN.

В последствие KAN публикува нова позиция, в която се извини за действията си

"KAN незабавно премахна публикацията. Никога не е било наше намерение да обидим хърватската делегация или хърватската общественост. Извиняваме се за публикацията и ще предадем това извинение и на ръководителя на хърватската делегация", написа израелският оператор.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Израел Хърватия Евровизия Евровизия 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес