Стармър отвърна твърдо на Тръмп. Саудитска Арабия - скритият двигател за по-голяма война с Иран

"Много от това, което Тръмп каза, е за да ми промени позицията и да въвлека Великобритания във войната в Иран – няма да го направя. Аз съм британски премиер и действам според британския национален интерес". Това заяви британският премиер Киър Стармър, уверявайки, че никога няма да отстъпи именно от интереса на британците. Не е в наш интерес да влезем в тази война, уточни той.
Отделно, Стармър уточни, че Великобритания не е спирала да обменя разузнавателни данни със САЩ и го прави 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:
A lot of what Trump said is designed to put pressure on me to change my mind and to get dragged into this war.
I am the British Prime Minister, and I act in the British national interest.pic.twitter.com/O5KELUIAAr
Междувременно, американският президент Доналд Тръмп затвърди впечатлението, че абсолютно не спазва никакви принципи в отношенията си със съюзници, освен принципът във всички случаи той да печели. Знакови за отношението му са думите: "Размотавам се със загубеняци, защото ме кара да се чувствам по-добре. Мразя много успешни хора, чиито истории за успеха им трябва да слушаш. Обичам хора, които обичат да слушат за моя успех" - Още: "Бях много изненадан": Тръмп е недоволен от Стармър заради Ормузкия проток (ВИДЕО)
I always like to hang out with losers because it makes be feel better.
I hate guys that are very, very successful and you have to listen to their success stories.
I like people that like to listen to my success. pic.twitter.com/w8zM5amBKV
Лунатизмът на Тръмп следва опасен дневен ред
Пример как американският президент гледа на съюзниците си е Саудитска Арабия. Снощи той обяви, че саудитците били по-полезни и помагали повече на САЩ от НАТО. Днес вече Тръмп каза, че сегашният престолонаследник на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман не си мислел, че ще му целува задника – "сега обаче трябва да е мил с мен, по-добре да е мил с мен". Според Тръмп, саудитецът му казал, че преди година САЩ били мъртва държава, сега били обаче най-готината държава в света. Преди Бин Салман мислел, че Тръмп ще е поредният президент на "мъртвите" САЩ, сега вече мислел съвсем различно:
I want to thank the entire Kingdom of Saudi Arabia; they have been very helpful, unlike NATO. pic.twitter.com/j0a3HRcVLt
He didn’t think he would be kissing my ass. He really didn’t...
Now he has to be nice to me. He better be nice to me! pic.twitter.com/h3oxcznzrO
"За пръв път се съгласихме да продадем на Саудитска Арабия изтребителите с най-добри възможности – F-35, удивителни са. Уверен съм, че това партньорство ще продължи да се разраства и цъфти", добави Тръмп - Още: САЩ и Саудитска Арабия подписаха сделки за стотици милиарди
We agreed to sell the F-35 to Saudi Arabia. The F-35 is amazing; we sell them very sparingly—we don’t want other people to have them. pic.twitter.com/s8GvBaXn32
Всичко това на фона на материали в западни медии, че Бин Салман е скритата сила зад войната в Иран. The Washington Post пише, че той е окуржал Тръмп да предприеме по-крути военни действия срещу Иран, с които иранските военни възможности и ресурси да бъдат изтощени. А Reuters съобщава, че Бин Салман, наред с други арабски държави, подсказвал на Тръмп да направи сухопътна операция, защото иранските възможности като ракети и дронове вече са значително отслабени. The Wall Street Journal пише, че по непотвърдени данни точно Бин Салман е двигател и посредник на разговори между Тръмп и няколко арабски държави за предприемане на още по-крути военни мерки срещу Иран.
Припомняме, че Саудитска Арабия от много време се стреми и си извоюва ролята на регионален лидер що се отнася до сунизма като едно от двете големи течения в исляма. Иран е другият лидер – на шиите. Двете държави са в съперничество от дълги години, макар то да не е твърде видимо за света извън Близкия изток.