При растящ натиск на Тръмп: Великобритания и Германия се сближават военно, Мерц не вижда мир в Иран (ВИДЕО)

28 март 2026, 17:27 часа 398 прочитания 0 коментара
Не само американският президент Доналд Тръмп, но и обективната необходимост сближава все повече военно Великобритания и Германия. Многото години тотална зависимост в сферата на отбраната и военното дело от САЩ обаче определено поставят на дневен ред трудни за решаване въпроси - специално за Обединеното кралство, което обаче е пример с какво ще се сблъскат и сблъскват и други страни-членки на НАТО.

Великобритания и Германия - военно сближаване по необходимост

Според британския ежедневник The Telegraph, британският кралски флот е трябвало да разчита на германската фрегата Sachsen да ръководи мисия на НАТО, след като изпрати разрушителя си HMS Dragon в Средиземно море с цел да пази британската военна база Акротири в Кипър, която беше атакувана от ирански дронове - ОЩЕ: Източното Средиземноморие е по-сигурно: Британски разрушител пристигна в Кипър (ВИДЕО)

Причината е прозаична - няколко британски разрушителя са извън строя и претърпяват ремонт, но това означава, че Обединеното кралство е останало с много ограничен военноморски капацитет.

На този фон, Тръмп се подигра на британските самолетоносачи - по думите му, той поискал от британския премиер Киър Стармър да помогне за войната с Иран с два британски самолетоносача, "малки, не са много добри, знам, че не плават много бързо, че не работят много добре, но евентуално може да ги ползваме за (пренос на) хеликоптери":

Пак според The Telegraph, Тръмп обмисля голяма промяна в начина, по който функционира НАТО. Накратко - който член на НАТО не дава 5% от БВП за отбрана и военно дело, губи глас при ключови решения, включително военни действия. И още - Тръмп мисли да изтегли американски войници от Германия, неясно колко, а от Втората световна война насам точно Германия е основна зона във военно и икономическо отношение за САЩ. Но отношенията между двете държави се обтягат - германският канцлер Фридрих Мерц директно заяви, че в момента Тръмп не работи за деескалация в Иран и мирно решение, а ескалира нещата и то в голям мащаб, "с предизвестен изход", което засяга вече "всички нас", не просто САЩ, Израел и Иран - ОЩЕ: "Плати, за да играеш": Ето как Тръмп обмисля да наказва членките на НАТО

Ивайло Ачев Отговорен редактор
