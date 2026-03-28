Тенисист с победи над "Голямата тройка", но загубил титла от Григор Димитров, слага край на кариерата си

Един от най-близките приятели на Григор Димитров в тениса ще сложи край на кариерата си след края на сезона. Става въпрос за Давид Гофен, който е решил да окачи ракетата на 35-годишна възраст. Белгиецът, който през 2017 г. достигна най-високото си класиране - седмо място в световната ранглиста, спечели шест титли по време на кариерата си в ATП Тура. Именно през 2017 година той загуби и мача за титлата на АТП финалите от добрия си приятел Григор.

Давид Гофен слага край на успешната си кариера

Освен това той игра още девет финала на ниво АТП и е един от малкото тенисисти, който усети вкуса на победата срещу Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. Гофен обаче никога не успя да премине по-далеч от 1/4-финалите на турнир от Големия шлем, въпреки че е достигал до последната осмица на Ролан Гарос, Australian Open и Уимбълдън. Той изигра и ключова роля в класирането на Белгия за финала на Купа Дейвис през 2015 г., но загуби решаващия мач срещу британеца Анди Мъри. Две години по-късно белгийците отново бяха на финала, но този път загубиха от Франция.

ОЩЕ: Джокович разкри последната си голяма цел в тениса и какво го очаква отвъд спорта

Някога част от световния елит и победил всеки един от "Голямата тройка", днес Гофен заема 156-о място в ранглистата. Той претърпя няколко сериозни контузии, но травма в коляното му попречи да възвърне върховата си форма. След като най-силните му дни на корта са далеч, той взе решение да се оттегли. Белгиецът публикува клип в социалните мрежи, в който заяви: "Дадох всичко от себе си за тениса, а този спорт ми даде много повече, отколкото някога съм смеел да си представя: мачовете, победите и загубите, емоциите, хората, които ме съпътстваха по този път… Именно това прави решението да сложа край на професионалната си кариера толкова трудно.

Това е решение, което обмислям от няколко седмици, от няколко месеца. Това е подходящият момент по няколко причини. Физически имах доста контузии. Това се отразява и на морала ми, а и класирането ми започва да спада. Постепенно ставаше наистина трудно да поддържам нивото и да върша необходимата работа, за да се изкача отново в класирането. Решението дойде постепенно, турнир след турнир. След разговори с жена ми и близките ми хора решението беше ясно. Чувствам се щастлив, тъжен и облекчен едновременно. Понякога си мислиш, че това е просто лош период и нещата ще се оправят отново."

Гофен заяви, че приоритетите му до края на сезона са участие на останалите турнири от Големия шлем и добро представяне на надпреварата пред родна публика в Брюксел.

ОЩЕ: Титлата, която Карлос Алкарас може "никога повече" да не спечели в кариерата си