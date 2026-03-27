Риск от радиация? Иран обяви атаки по заводи за тежка вода, уран и стомана (ВИДЕО)

От офиса на губернатора на иранската провинция Маркази (Северозападен Иран) съобщиха на 27 март, че комплексът за тежка вода в Хондаб, край град Арак, е бил обект на две отделни атаки. Няма много повече официална информация, но местните власти казват, че не са регистрирани жертви и че благодарение на "предварително взетите мерки за безопасност" няма опасност за жителите в околността.

Няма риск от радиация

Заместник-губернаторът заяви, че няма риск от радиация, и призова обществеността да не се тревожи.

По-рано израелските въоръжени сили бяха издали „спешно предупреждение“ за евакуация на ядрения комплекс и друга индустриална зона в района на Арак. Израел вече бомбардира комплекса в Арак по време на 12-дневната война през юни 2025 г.

Иранската информационна агенция Tasnim съобщи също, че е бил ударен промишлен обект в индустриалния парк „Хейрабад“ в Арак. Новината идва, след като говорителят на израелските въоръжени сили на персийски език предупреди жителите в района да се евакуират преди удари в провинцията.

Завод за уранов концентрат също е атакуван, твърди Иран

Според информационна агенция Mehr Организацията за атомна енергия на Иран е съобщила, че заводът за производство на уранов концентрат в Ардакан, провинция Язд, е бил цел на "американо-израелски удар".

В изявлението се посочва, че според първоначалните оценки не е имало изтичане на радиоактивни материали извън обекта, като се добавя, че няма риск за жителите в околните райони.

Електроцентрала, складове и производствена линия са ударени в две стоманолеярни

Електроцентрала и част от производствената линия за легирана стомана пък са били ударени в металургичния завод „Мобараке“ в град Исфахан. Складови съоръжения са били поразени в металургичния завод в Хузестан, съобщи днес иранската информационна агенция Fars.

Съединените щати и Израел нанесоха удари по тези две големи стоманолеярни в отделни атаки, гласи информацията на агенцията, която е свързана с Революционната гвардия.

A video sent to Iran International shows smoke rising after an explosion following a strike on the Mobarakeh steel complex in Isfahan on Friday.

В материала се посочва, че е засегната и електроцентралата в стоманолеярния комплекс „Мобараке“, като се добавя, че на мястото са изпратени аварийни екипи.

Стоманодобивът е ключов стратегически сектор в Иран.

Israel targeted Iran's two major steel hubs — Mobarakeh and Khuzestan — hitting power systems, production lines, and storage to disrupt steel output and supply chains.

Steel is a key strategic sector in Iran.



Steel is a key strategic sector in Iran. pic.twitter.com/8v1nasTJGJ — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026