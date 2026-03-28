Иран обяви, че е ликвидирал украински противодронни системи в ОАЕ; Украйна реагира

Иранската армия обяви, че е унищожила склад за украински противодронни системи в Дубай, в Обединените арабски емирства. Това обяви тази сутрин информационната агенция „Фарс“, която е свързана с Корпуса на ислямската революция (IRGC). Според иранските сили противодрононните системи са били използвани в подкрепа на американските сили, атакуващи Иран. Агенцията съобщи, че по време на удара там са се намирали 21 украинци, които "вероятно са загинали".

Новината дойде в момент, в който президентът на Украйна Володимир Зеленски приключи визитата си в ОАЕ.

Украйна опроверга твърденията на Иран.

"Това е лъжа. Ние официално отхвърляме тази информация“, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи. "Иранският режим редовно води подобни дезинформационни кампании“, добави той.

Украински експерти в противодронната борба бяха изпратени в страни от Залива да помагат на местните власти срещу атаките с ирански дронове.

Припомняме, че по-рано председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент Ебрахим Азизи заяви, че Украйна, е законна цел за Иран заради помощта си за страните от Персийския залив.