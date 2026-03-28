Любопитно:

Не звучи правилно да го казвам, но искам да ме запомнят като велик миротворец

28 март 2026, 17:50 часа 289 прочитания 0 коментара
Не звучи правилно да го казвам, но искам да ме запомнят като велик миротворец

"Знам, че не звучи правилно от моя страна да го казвам, но бих искал наследството ми да бъде такова на велик миротворец. Наистина вярвам, че съм миротворец. В момента не изглежда така, но мисля, че съм". Това заяви американският президент Доналд Тръмп.

Предвид случващото се в Иран и преди това във Венецуела, предвид неспазената заявка да донесе мир в Украйна за 24 часа - нещо, което Тръмп повтаряше постоянно в предизборната си кампания, изводите оставяме на читателите.

Не искам глупав човек да бъде президент (ВИДЕО)

От понеделник до събота Тръмп всеки ден печели войната в Иран, в неделя - печели на голф

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
