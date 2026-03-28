Не звучи правилно да го казвам, но искам да ме запомнят като велик миротворец

"Знам, че не звучи правилно от моя страна да го казвам, но бих искал наследството ми да бъде такова на велик миротворец. Наистина вярвам, че съм миротворец. В момента не изглежда така, но мисля, че съм". Това заяви американският президент Доналд Тръмп.
Предвид случващото се в Иран и преди това във Венецуела, предвид неспазената заявка да донесе мир в Украйна за 24 часа - нещо, което Тръмп повтаряше постоянно в предизборната си кампания, изводите оставяме на читателите.
Trump:
I know it doesn’t sound right for me to say this, but I would love my legacy to be made as a great peacemaker.
I really believe I am a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I am a peacemaker.
От понеделник до събота Тръмп всеки ден печели войната в Иран, в неделя - печели на голф