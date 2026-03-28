Хутите са готови да се притекат на помощ на Иран

Йеменските хути, подкрепящи Иран, потвърдиха, че са готови да се намесят военно. Условието е обаче - ако други държави се присъединят към САЩ и Израел във войната им срещу Иран, или ако Червено море бъде използвано за атаки срещу Ислямската република, съобщава "Ройтерс".

Хутите държат пръста на спусъка си

Още: Война между САЩ и Иран - напрежението се трупа. Хутите се активизираха, Израел - също (ВИДЕО)

"Потвърждаваме, че държим пръстите си на спусъка за пряка военна намеса", ако нови съюзи се присъединят към Вашингтон и Израел срещу Иран и неговите съюзници или ако Червено море бъде използвано за "враждебни операции" срещу Иран, заяви военният говорител на групировката Яхя Сари в телевизионно обръщение.

Сари също така каза, че хутите са готови да действат, ако "ескалацията срещу Иран и оста на съпротивата" продължи, но не каза каква форма ще приеме евентуална намеса.

Той призова за незабавно спиране на атаките на САЩ и Израел срещу Иран и съюзническите страни, включително палестинските територии, Ливан и Ирак, и настоя за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Предупреждението повдига перспективата за по-широка регионална конфронтация, особено като се има предвид способността на хутите да поразяват цели далеч отвъд Йемен и да нарушават корабните пътища около Арабския полуостров.

Шиитските съюзници на Иран в Ливан и Ирак вече се присъединиха към войната в региона, предизвикана от ударите на САЩ и Израел срещу Техеран. Хутите досега не бяха обявили пряко участие във войната, въпреки военните си възможности и географското си положение с изглед към Червено море.

След нападението на палестинската групировка Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа, хусите започнаха да атакуват международното корабоплаване в Червено море, заявявайки, че действат в подкрепа на палестинците.

Групировката също така изстреля дронове и ракети към Израел, предизвиквайки ответни въздушни удари от Израел и атаки на САЩ срещу цели на хутите в Йемен. Хутите спряха тези атаки след посредничеството на САЩ примирие между Израел и Хамас през октомври 2025 година.

Още: Израел удари йеменските хути, има много убити и ранени (ВИДЕО)