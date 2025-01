Стресиран слон уби испанска туристка в Тайланд (СНИМКА)

„Изпаднал в паника“ слон уби испанка, докато тя къпеше животното в център за слонове в Тайланд, съобщи местната полиция, предава BBC. 22-годишната Бланка Оджангурен Гарсия миеше слона в центъра за грижа за слонове "Кох Яо" миналия петък, когато беше намушкана до смърт от животното. Експерти казаха на испанския вестник Clarín, че слонът може да е бил стресиран, тъй като е трябвало да общува с туристи извън естественото си местообитание.

Гарсия, който беше студент по право и международни отношения в испанския университет на Навара, живееше в Тайван като част от програма за обмен на студенти. Тя била на посещение в Тайланд с приятеля си, който станал свидетел на нападението. Външният министър на Испания Хосе Мануел Албарес каза, че испанското консулство в Банкок помага на семейството на Гарсия.

