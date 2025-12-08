Израел няма да се изтегли от Южна Сирия

Израел няма намерение да се изтегля от буферната зона в южната част на Сирия. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху на среща с израелски посланици.

Израел се надява да постигне споразумение за демилитаризиране на южната част на Сирия, но в същото време иска да запази военното си присъствие в тези райони, коментира Нетаняху, цитиран от ДПА.

Обвиненията на Сирия

Временният президент на Сирия Ахмед ал Шараа обвини Израел в събота, че воюва с "призраци" и изнася криза в други страни.

По негови думи, откакто той е на власт, изпраща "положителни послания по отношение на регионалния мир и стабилност".

На международната конференция "Доха Форум" в катарската столица Доха сирийският лидер добави, че Израел е отхвърлил неговите предложения, като отношението към Сирия се базира на изводите от конфликта с "Хамас" в Ивицата Газа. Според него Израел оправдава "агресията в името на сигурността".

Източник: Getty Images

Той обаче обеща, че Сирия няма да се държи по този начин. "Ние нямаме интерес да бъдем страна, която изнася конфликти, включително в Израел", обяви президентът.

Шараа има арест от САЩ заради принадлежност към терористичната организация "Ал Кайда" в Ирак. Той призова Израел да изтегли войските си от Сирия по силата на споразумението за разделяне на силите, сключено през 1974 г.

Очаквания за буферна зона

Израелският премиер Нетаняху заяви миналата седмица, че очаква Сирия да създаде "демилитаризирана буферна зона" от столицата Дамаск до анексираните от Израел Голански възвишения.

Шараа отговори, че искането на Израел за демилитаризирана зона в южната част на страната поставя Сирия в "опасна позиция", предаде БТА.

"Сирия винаги е настоявала за спазване на споразумението за разделяне на силите, сключено с Израел през 1974 г., което е ползотворно и опитите за други споразумения, като създаването на демилитаризирана зона, би ни поставило в сериозна и опасна позиция", заяви Шараа

Израел разположи войници в буферната зона между Голанските възвишения и територията, контролирана от Сирия, включително и на сирийската страна от планинския масив Ермон, след валянето на режима на дългогодишния сирийски лидер Башар Асад, отбелязва ДПА.

Нетаняху смята, че израелското военно присъствие в региона е необходимо, за да се гарантира сигурността на населението и да се предотвратят нападения от пограничните райони. Официален мотив е и защитата на представителите на друзка - етнорелигиозна общност в Сирия, която се смята за близка до Израел.