Тежка присъда за продемократичен медиен магнат от Хонконг, критикувал Китай и срещал се с лидери на САЩ

Джими Лай - продемократичният медиен магнат от Хонконг - беше осъден на 20 години затвор за съучастие с чуждестранни сили, съгласно спорния закон за националната сигурност на специалния административен район на Китай. Това е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по този закон, който Пекин въведе след мащабните протести през 2019 г. с искания за повече свобода. Правозащитни групи определиха решението като "смъртна присъда" за 78-годишния мъж, чието семейство изрази загриженост за здравето му. Лидерът на Хонконг обаче заяви, че тя е „изключително удовлетворяваща“.

Лай, който е британски гражданин, е най-известният от стотиците арестувани по този закон. Като яростен критик на Китай, той често използваше вестника си Apple Daily като инструмент за протест.

"Пълно унищожаване на правната система в Хонконг"

„Това е разбиващо сърцето по невероятен начин“, каза синът му Себастиен в предаването „Today“ на BBC, добавяйки, че многократно е повдигал въпроса за затварянето на Джими Лай пред британското правителство, но „очевидно баща ми все още е в затвора“. Себастиен Лай и други критикуваха неотдавнашното посещение на британския премиер Киър Стармър в Китай като пропусната възможност: Още един партньор на Тръмп поглежда към Пекин: Стармър отиде с бизнесмени в Китай и видя "огромни възможности" (ВИДЕО).

Присъдата „означава пълното унищожаване на правната система в Хонконг и края на правосъдието“, заяви синът на Лай.

Властите в Хонконг и китайското външно министерство обаче настояват, че присъдата е доказателство за върховенството на закона в града. При произнасянето ѝ съдиите осъдиха „сериозното и тежко престъпно поведение“ на Лай и заявиха, че той е участвал в заговори от „най-тежката“ категория.

Сълзи в съдебната зала

Снимка: Getty Images

В понеделник сутринта, 9 февруари, около съда имаше засилено полицейско присъствие преди произнасянето на присъдата, но имаше и тълпи от поддръжници на Джими Лай, някои от които бяха лагерували с дни, надявайки се да влязат в съдебната зала.

В съда Лай се усмихна широко на семейството си и другите си поддръжници. Той кимна спокойно, когато беше обявена присъдата му, докато част от публиката се разплака. Съпругата му Тереза се сдържаше да не заплаче, когато напускаше съда.

Джими Лай вече е в затвора над пет години

Лай, който беше осъден за измама и неразрешени събрания в по-ранно дело, вече е в затвора от повече от пет години.

Шестима бивши мениджъри на Apple Daily и двама активисти също бяха осъдени в понеделник по закона за националната сигурност, с присъди от шест години и три месеца до 10 години.

Лай винаги е отричал обвиненията срещу себе си. Той твърди, че е защитавал това, в което вярва, че са ценностите на Хонконг - върховенство на закона и свобода на словото.

Делото се основава на среща, която магнатът е имал с тогавашния вицепрезидент на САЩ Майк Пенс и тогавашния държавен секретар Майк Помпео в разгара на протестите през 2019 г., за да обсъдят ситуацията в Хонконг. Но когато даде показания през ноември, Лай заяви, че „никога“ не е използвал чуждестранните си контакти, за да повлияе на външната политика по отношение на Хонконг, добавяйки, че „просто е предавал“ информация за ситуацията.

