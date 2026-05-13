Поели към Европа: Десетки хиляди дрехи менте хванаха на гръцката граница

13 май 2026, 12:16 часа
Снимка: Агенция Митници
Общо 32 452 текстилни изделия с лого на защитени марки са задържани на граничния преход с Гърция при Свиленград "Капитан Петко войвода", съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград, цитирани от БТА. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Те са били открити при проверка на товарен автомобил с полска регистрация, влизащ в страната от Гърция у нас през граничния преход. Водачът – турски гражданин, представил документи за превоз на текстилни изделия от Турция за Франция. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка.

Скрити сред декларирани стоки

При нея се установява, че в товарното помещение, сред декларираната стока, има общо 32 452 текстилни изделия, по-голяма част от които - тениски, потници, панталони, чорапи, хавлиени кърпи, носещи лога на известни марки.

Снимка МВР

За задържаните артикули ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, уточниха от митницата.

Според прессъобщенията на Агенция "Митници" фалшификатите на артикули на световни брадове са обект на трафик в много по-голям обем през другия пункт до Свиленград - този с Турция "Капитан Андреево".

Последните случаи бяха в края на миналия месец, когато при проверки на три товарни автомобила бяха конфискувани 11 379 текстилни изделия, 903 чифта обувки и 1037 чанти със знаци на защитени търговски марки.

