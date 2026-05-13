Арест и обвинение за шофьора на автобуса, катастрофирал на "Хемус"

Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора на автобуса, който вчера се удари в камион на магистрала "Хемус", а един човек почина. 59-годишният К. Т. е обвинен за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата и се е стигнало до тежка катастрофа, при която по непредпазливост причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на повече от едно лице, съобщиха от държавното обвинение.

ОЩЕ: "Без никакви спирачки се вряза в него": Пътник от катастрофиралия автобус с шокиращ разказ

Досъдебното производство е образувано на 12 май 2026 г. с оглед на местопроизшествието. Разследването се извършва от Сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към Отдел „Разследване“ при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на СГП.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои на 14 май СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.

Разследването по случая продължава.

ОЩЕ: Шофьорите от фаталната катастрофа на "Хемус" са с множество нарушения, единият - с положителен тест за дрога

Припомняме, че при тежка катастрофа, възникнала между влекач с прикачено полуремарке и междуградски автобус на автомагистрала "Хемус", мъж на 73 г. почина, а жена на 69 г. остава в реанимация. Още 20 души бяха ранени, като част от тях бяха настанени в болници с леки наранявания, а други са прегледани и освободени за домашно лечение.

Шофьорите на влекача и автобуса имат в картоните си множество нарушения на Закона за движение по пътищата, съобщиха от СДВР.