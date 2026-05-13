Захапа "Ергенът": Неочаквана нова конкуренция за сърцето на Марин (ВИДЕО)

Финалът на риалити формата "Ергенът" наближава, а битката за сърцето на най-младия участник - Марин - е по-силна от всякога. Докато Михаела, Любомира и Нурджан се борят да спечелят вниманието му, неочаквана конкуренция се изправи на пътя им по време на груповата среща - едно малко магаре буквално открадна сърцето на Марин. Йори, както го нарекоха, упорито преследваше къдрокосия красавец и го буташе, като няколко пъти дори го захапа леко за дрехата в играта си.

Ергенът обаче се радваше като дете на животното. "Не очаквах да ме захапе така, но пък не болеше толкова", коментира той пред камерите.

"Със сигурност най-голямата конкуренция днес за сърцето на Марин е Йори.", категорична бе Любомира.

Изглежда обаче, че магарето беше на косъм да спечели сърцето на Марин. "Беше доста добра конкуренция", каза той с усмивка.

Срещите продължават

След забавното преживяване с магаре, компанията продължи към зайчетата - момичетата внимателно ги прегръщаха, а Марин показа нежната част на характера си.

Дойде ред и на по-стряскащите обитатели на мястото - среща със змии раздели компанията на два лагера – очаровани и изпаднали в ужас. Михаела категорично отказваше дори да се доближи до влечугите, а Нурджан пък демонстрира пълно спокойствие. "Приятно ми е да я докосвам, все пак сме роднини донякъде", пошегува се тя.

Освен със змии, участниците се срещнаха и с огромни папагали, маймунки и бодливи животни, които според тях изглеждали „като таралежи, ама по-големи“. Въпреки първоначалния страх, всички постепенно се отпуснаха и започнаха да се забавляват истински.