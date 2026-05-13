В Полша се прехласват колко евтино е да идеш на море в България

Полските онлайн издания Fakt, WP Turystyka и Biznes Info публикуват материали, в които посочват, че България се очертава като една от най-евтините и най-привлекателни туристически дестинации за полските туристи през 2026 г., като трите публикации са единодушни, че страната предлага значително по-ниски цени от популярните средиземноморски курорти и дори от почивка на полското море.

В статията на Fakt се акцентира върху ранните оферти за лято 2026 г., според които България остава сред най-достъпните направления, а туроператорите отбелязват, че комбинацията от ниски цени, добри плажове и стабилна инфраструктура я прави особено привлекателна за семейства.

Публикацията на WP Turystyka разширява контекста, като поставя България сред водещите бюджетни дестинации - под 2000 злоти за едноседмична почивка, редом с Албания, Тунис и Египет. В материала се подчертава, че страната предлага отличен баланс между цена и качество.

Материалът на Biznes Info добавя, че през 2026 г. могат да се намерят оферти "all inclusive" в България за под 1000 злоти, което според изданието прави почивката на българското Черноморие по-евтина от престой на Балтика, като допълнително предимство се посочва гарантираното слънчево време.

Трите публикации представят България като водеща бюджетна дестинация за следващия туристически сезон, която съчетава ниски разходи, добри условия и стабилен климат, поради което интересът към нея сред полските туристи се очаква да бъде изключително висок.

