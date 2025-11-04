Войната в Украйна:

04 ноември 2025, 13:03 часа 122 прочитания 0 коментара
"Тръмп промени цялата шахматна дъска": Говори американският посланик в Турция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е променил цялата шахматна дъска и че ще се появи конвергенция от Каспийско море до Средиземно море. Това е отбелязал посланикът на САЩ в Турция Том Барак, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той говори за потенциални сближавания от Каспийско море към Средиземно море, предполагайки, че Вашингтон може скоро да предприеме нови дипломатически инициативи за справяне с регионалните спорове, включително разногласия относно морските зони.

Барак заяви, че в администрацията на САЩ се полагат усилия за постигане на голямо споразумение, което би могло да включва търговски пакт между Турция и Израел. Той каза, че ако се запазят единството и инерцията, в не толкова далечно бъдеще ще има търговско споразумение между Турция и Израел.

Той отдаде заслуга на връзките на Турция с "Хамас" за улесняване на прекратяването на огъня, заявявайки, че позицията на Анкара е позволила на турския президент Реджеп Тайип Ердоган да убеди и двете страни.

Анкара повдигна въпроса за Кипър

В Анкара официални лица очакват участието на САЩ да се разшири до Източното Средиземноморие и Кипър. Ердоган предупреди, че Кипър „бива добавен към империалистическата игра“, призовавайки за по-силна подкрепа за кипърските турци и решение за две държави.

Междувременно турският външен министър Хакан Фидан свика среща на мюсюлманските страни относно Газа и подчерта интереса на Турция да се присъедини към европейския отбранителен механизъм SAFE, заявявайки, че участието е „критично важно за сигурността на Европа“. ОЩЕ: Ердоган говори за откуп в Средиземно море

