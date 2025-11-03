Ердоган говори за откуп в Средиземно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заговори за откуп в Източното Средиземноморие. Според него именно Кипър е държан като откуп за „империалистическа игра“ в региона, предаде гръцкото издание Kathimerini. Думите на турския президент идват и на фона на усилията на САЩ за разрешаване на проблемите в Източното Средиземноморие. Междувременно Ердоган потвърди подкрепата на Анкара за решение за разделянето на острова, основано на две държави.

Кипър и "менюто на империалистическата игра"

„Получаваме силни сигнали, че остров Кипър се добавя към менюто на империалистическата игра, която се играе в нашия регион“, каза Ердоган на заседание на Постоянния комитет за икономическо и търговско сътрудничество на Организацията за ислямско сътрудничество (COMCEC) в Истанбул. ОЩЕ: Анатомия на изненадата: Нов играч в старата игра за Кипър

Според него е важно организацията да засили допълнително солидарността си с кипърските турци. "Очаквам да окажете още по-голяма подкрепа на борбата на кипърските турци за права, свобода и справедливост, основани на решение за две държави“, каза той, като позицията противоречи на резолюциите на ООН, които призовават за обединение на Кипър в рамките на двузонова федерална рамка.

„Ние, като родина и страна гарант, никога няма да оставим кипърските турци сами и винаги ще бъдем до тях в тяхната справедлива борба“, добави Ердоган.

Надеждите за преговорите за Кипър

Надеждите за възобновяване на отдавна застоялите преговори за разрешаване на десетилетното етническо разделение на Кипър, последвало турската инвазия в северната част на острова през 1974 г., наскоро се съживиха, след като кипърските турци избраха Туфан Ерхурман, политик, който водеше кампания за връщане към преговорите за двузонова федерация с кипърските гърци след осемгодишен застой. ОЩЕ: Съюзник на Ердоган призовава кипърските турци да се присъединят към Турция