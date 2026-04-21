Турция достави 360 тона хуманитарна помощ в Ливан, съобщава "Тюркийе тудей". Помощта е на стойност над 3 милиона долара и включва 38 контейнера с легла, одеяла, възглавници, палатки, готова за консумация храна и дрехи. Тя пристигна вчера на пристанището в Бейрут.

Точно вчера Организацията на обединените нации (ООН) предупреди, че най-малко 177 деца са били убити и над 350 000 души са били разселени само от началото на март.

При посрещане на помощта на пристанището в Бейрут министърът на административните реформи на Ливан Фади Маки, заяви, че тя пристига в "критичен момент". Турският посланик Мурат Лютем в ливанската столица заяви пред Анадолската агенция, че Турция е доставила над 1700 тона помощ на Ливан от ескалацията на израелските атаки през 2024 г. Дипломатът посочи още, че повече от един милион ливанци или приблизително един на всеки пет жители са били изгонени от домовете си.

Според официални ливански данни от 2 март в следствие на израелски атаки в страната са загинали 2294 души, а ранените са 7544, съобщава

