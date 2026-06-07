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Най-малко 12 ранени при стрелба на семеен фестивал в Охайо (ВИДЕО)

07 юни 2026, 8:10 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Най-малко 12 ранени при стрелба на семеен фестивал в Охайо (ВИДЕО)

По данни на полицията най-малко 12 души са ранени при стрелба в близост до фестивал в Охайо. Продължава издирването на заподозрените след избухването на престрелка, която e накарала тълпата да потърси укритие. Двама от ранените са в критично състояние, съобщи заместник-началникът на полицията в Толедо Джо Хефернан. Той посочи, че изглежда е имало най-малко двама стрелящи, които "вероятно са стреляли един срещу друг".

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Полицейското управление в Толедо съобщи, че стрелбата е станала близо до фестивала "Old West End", ежегодно събитие с музика на живо и обиколки на къщи в историческия квартал на града. От управлението заявиха, че тече активно издирване на отговорните за инцидента.

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"Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо тази вечер. Летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват времето си заедно, без да се страхуват от насилие", заяви в изявление губернаторът на Охайо Майк ДеУайн. Многобройни видеоклипове, публикувани в социалните медии, показаха хора, които тичат на фона на изстрели, и служители на спешните служби, които се грижат за други, които изглежда са ранени. 

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По свидетелски разказ при първите изстрели всички хора са се хвърлили на земята. На самия фестивал е имало полицейско присъствие и това е спомогнало за бързата реакция на служителите на реда. Не е ясно какво е състоянието на ранените, за двама се знае, че са в критично състояние. 

Фестивалът "Old West End" е двудневно празненство в историческия квартал на Толедо, което включва музика на живо, сергии с храна, обиколки на къщи и пазаруване, пише CNBC.

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Стрелба САЩ фестивал Охайо
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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