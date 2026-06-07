Най-малко 12 ранени при стрелба на семеен фестивал в Охайо (ВИДЕО)

По данни на полицията най-малко 12 души са ранени при стрелба в близост до фестивал в Охайо. Продължава издирването на заподозрените след избухването на престрелка, която e накарала тълпата да потърси укритие. Двама от ранените са в критично състояние, съобщи заместник-началникът на полицията в Толедо Джо Хефернан. Той посочи, че изглежда е имало най-малко двама стрелящи, които "вероятно са стреляли един срещу друг".

🚨#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol (@mattvanswol) June 7, 2026

Подробности

Полицейското управление в Толедо съобщи, че стрелбата е станала близо до фестивала "Old West End", ежегодно събитие с музика на живо и обиколки на къщи в историческия квартал на града. От управлението заявиха, че тече активно издирване на отговорните за инцидента.

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"Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо тази вечер. Летните фестивали трябва да бъдат безопасни места, където семействата да прекарват времето си заедно, без да се страхуват от насилие", заяви в изявление губернаторът на Охайо Майк ДеУайн. Многобройни видеоклипове, публикувани в социалните медии, показаха хора, които тичат на фона на изстрели, и служители на спешните служби, които се грижат за други, които изглежда са ранени.

🚨 TOLEDO FESTIVAL SHOOTING — SCENE PHOTOS 😤

These images show the Old West End Festival area moments before and during the chaos. Peaceful community event turned into a nightmare.

Multiple people shot. Victims rushed to hospitals. Police still searching for the shooter(s).

This… https://t.co/JuHUKuyCoU pic.twitter.com/0P9uwvqDIr — ZeroBarkThirty (@zerobarkthirty) June 6, 2026

По свидетелски разказ при първите изстрели всички хора са се хвърлили на земята. На самия фестивал е имало полицейско присъствие и това е спомогнало за бързата реакция на служителите на реда. Не е ясно какво е състоянието на ранените, за двама се знае, че са в критично състояние.

Фестивалът "Old West End" е двудневно празненство в историческия квартал на Толедо, което включва музика на живо, сергии с храна, обиколки на къщи и пазаруване, пише CNBC.

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