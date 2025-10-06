Турция ще купи втечнен природен газ от САЩ за 43 милиарда долара

Турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар ​​потвърди, че последните споразумения за доставка на втечнен природен газ (LNG), подписани със САЩ, са на стойност 43 милиарда долара, а доставките са планирани от 2027 до 2045 г. и имат за цел да диверсифицират източниците на природен газ в страната с по-евтини варианти, съобщи турският информационен сайт "Тюркийе тудей“.

Споразуменията за американски газ

По време на посещението на президента Реджеп Тайип Ердоган в САЩ, турската държавна компания за природен газ и нефтопроводи БОТАШ подписа две споразумения за внос на втечнен природен газ с швейцарската компания за търговия с енергоносители Mercuria и австралийската фирма Woodside Energy, засягащи природен газ, добиван в САЩ.

Споразумението с Mercuria предвижда да бъдат доставени общо близо 70 милиарда кубически метра, като годишно ще се доставят 4 милиарда кубически метра до края на 2045 г. Договорът с Woodside Energy е за девет години и е на стойност 5,8 милиарда кубически метра. Доставките трябва да започнат от 2030 г.

"Имаме нужда от енергия и трябва да я набавим отнякъде. Откъде да я вземем? От надежден източник. И най-важното, откъдето е най-евтино“, коментира Байрактар на среща в северния турски град Самсун.

Байрактар ​​отбеляза, че по тръбопроводи продължава да пристига газ от Русия, Иран и Азербайджан, като вече са осигурени допълнителни доставки от Туркменистан.

Сделката със САЩ за втечнения природен газ ще диверсифицира допълнително този микс, наред със собственото производство на Турция, добави той.

Байрактар подчерта, че макар местните газови находища да са намалили нуждата от внос, Турция ще продължи да балансира местното производство с чуждестранните доставки, за да отговори на нарастващото търсене.

Турският енергиен министър посочи, че Турция в момента осъществява газови проучвания в Черно море, Средиземно море, Сомалия, а скоро може би и в Либия.

Добивът на газ в страната се увеличава, като находището Сакария в Черно море вече покрива нуждите на четири милиона домакинства.

Байрактар каза още, че този брой ще се удвои догодина, а през 2028 година ще достигне 16 милиона.