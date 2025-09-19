Войната в Украйна:

Уж Тръмп бе спрял тази война: Камбоджа поиска спешна помощ от Малайзия заради Тайланд (ВИДЕА)

Камбоджанският министър-председател Хун Манет проведе спешен телефонен разговор с Ануар Ибрахим, министър-председател на Малайзия, относно тревожните събития в пограничното село Прей Чан, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Сблъсъците между тайландските въоръжени сили и камбоджанските цивилни там доведоха до десетки ранени цивилни.

Хун Манет поиска незабавна намеса от Ануар Ибрахим, за да помогне за деескалация на ситуацията чрез запазване на статуквото, предотвратяване на по-нататъшна ескалация или действия, които биха могли да разширят конфликта, и допускане на Съвместната гранична комисия да разреши проблема.

Камбоджанските искания са в съответствие със споразумението, постигнато между Камбоджа и Тайланд на специалното заседание на Общия граничен комитет на 10 септември 2025 г.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп бе изредил конфликта между Камбоджа и Тайланд сред тези, които е успял "да реши" наред с останалите - Армения/Азербайджан, Египет/Етиопия, Индия/Пакистан, Израел/Иран, Руанда/Демократична Република Конго, Сърбия/Косово. Двете видеа, приложени в статията, показват как тайландски сили се готвят да поставят телени мрежи на определено място и камбоджански селяни се съпротивляват, несъгласни с тези действия.

Елена Страхилова
