Южна Корея повиши националното ниво на киберзаплаха (ВИДЕО)

Южнокорейската разузнавателна агенция повиши националното ниво на киберзаплаха на фона на опасения, че хакери биха могли да се възползват от хаоса, причинен от пожар в правителствен център за данни, който парализира критична цифрова инфраструктура в цялата страна, съобщи британското издание "Гардиън". Националният център за киберсигурност, работещ към разузнавателната служба, повиши нивото на тревога от „внимание“ на „предупреждение“, позовавайки се на опасения, че хакерите биха могли да използват уязвимости, докато работата по възстановяване продължава.

Пожарът

Пожарът избухна в петък вечерта в националната служба за информационни ресурси в Теджон, основен технологичен център на 140 км южно от Сеул. Съоръжението е един от трите действащи правителствени центъра за данни, управляващи критична цифрова инфраструктура в цялата страна.

Работници премествали литиево-йонни батерии от сървърна стая на петия етаж в мазето за подмяна, когато една се запалила, като огънят се разпространил към други батерии и съседни сървъри. Един работник получил изгаряния от първа степен, а пожарникарите потушили пожара след 22 часа. ОЩЕ: Франция се готви за голяма кибератака

Щетите

До събота сутринта властите бяха затворили 647 правителствени системи, опасявайки се от по-нататъшни щети. Правителствените имейл и интранет системи спряха да работят. Услугите за мобилна идентификация, както и пощенските банки, порталите за жалби и основните правителствени уебсайтове, бяха блокирани.

Училищата нямаха достъп до ученическите досиета, а крайните срокове за плащане на данъци преминаваха, тъй като системите бяха офлайн. Сделките с недвижими имоти бяха блокирани без цифрова проверка на документи. Националната система за резервации в крематориуми беше засегната, а някои болници и транспортни терминали първоначално отхвърляха граждани, които нямаха физически лични карти.

Системите са възстановени, но са липсвали контрамерки

Към 13:00 часа във вторник 89 от 647-те засегнати системи бяха възстановени, включително главният правителствен портал, пощенските услуги и системите за проверка на самоличността.

Длъжностните лица изчисляват, че 96 от засегнатите системи са били напълно унищожени. Прехвърлянето им в резервно съоръжение в Тегу ще отнеме приблизително четири седмици, което означава, че прекъсванията ще продължат до Чусок, едноседмичен национален празник в началото на октомври.

Президентът Ли Дже Мюнг се извини в неделя. На кризисна среща той изрази шок от липсата на резервни операционни системи.

„Това беше предвидим инцидент, но въпреки това нямаше контрамерки. Не че мерките не са проработили – те просто не са съществували“, каза той. Когато служителите се затрудниха да отговорят на въпроси относно протоколите за резервно копие, той ги обвини, че „шофират без карта“. ОЩЕ: Хакерска атака срещу съдебната система на Сърбия