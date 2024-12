В Йемен: Служител на ООН е ранен при израелските удари

Служител на ООН е ранен при израелски въздушен удар срещу главното международно летище в Йемен в четвъртък, съобщи Световната здравна организация, цитирана от Ройтерс.

Той е получил сериозни наранявания и е бил евакуиран в Йордания за по-нататъшно лечение.

По-рано днес Израел съобщи, че е ударил множество цели, свързани с присъединеното към Иран движение на хусите в Йемен, включително международното летище в Сана. Според местни медии най-малко шестима души са били убити.

"Атаките срещу цивилни и хуманитарни лица трябва да спрат навсякъде", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус в публикация в социалната мрежа X.

"Днес успяхме да евакуираме нашия колега, който беше ранен при вчерашната атака на летище Сана в Йемен. Сега сме в Йордания, където той ще получи допълнително медицинско лечение", написа той.

"Най-дълбока благодарност на екипа на UNHAS за тяхната услуга и бързата евакуация от Йемен, където бяхме на мисия на ООН, за да преговаряме за освобождаването на задържаните колеги. Атаките срещу цивилни и хуманитарни лица трябва да спрат навсякъде.

