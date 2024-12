Израелски атаки блокираха шефа на СЗО на летището в Йемен (ВИДЕО)

Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) и други служители на ООН бяха на международното летище на Йемен в Сана в четвъртък по време на израелските въздушни удари, при които се съобщава, че са убили най-малко шестима души, съобщи BBC. Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус каза, че те са били на път да се качат на самолет, когато са започнали атаките.

В изявление в платформаха X д-р Тедрос каза, че е в Йемен, „за да преговаря за освобождаването на задържаните служители на ООН и да оцени здравната и хуманитарната ситуация“ в страната. Той не предостави повече подробности кои са задържаните от ООН.

Коментирайки ударите на летището в Сана, той каза: „Кулата за контрол на въздушното движение, салонът за заминаване - само на няколко метра от мястото, където бяхме - и пистата бяха повредени.

„Ще трябва да изчакаме повредата на летището да бъде поправена, преди да можем да си тръгнем“, добави д-р Тедрос.

The head of the World Health Organisation (WHO) said he was at Yemen's Sanaa airport when it was hit by Israeli air strikes.



Israel said it has struck Houthi targets in the country.@YousraElbagir has the latest.https://t.co/MCc3xVEFM5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/siufTplrcQ — Sky News (@SkyNews) December 26, 2024

Подробности за атаките

Управляваната от хусите информационна агенция Саба съобщи, че трима души са били убити на летището и 30 са ранени. В него се казва, че други трима души са били убити и 10 ранени в западната провинция Ходейда.

Не е ясно дали загиналите са цивилни или бунтовници хути. Очаква се атаките да продължат, тъй като рано в петък израелските въоръжени сили съобщиха, че една ракета, изстреляна от Йемен, е била прихваната, преди да премине на израелска територия. Няма данни за жертви от израелските власти, които казаха, че ракетата е била прихваната извън израелското въздушно пространство, съобщи Al Jazeera.

Припомняме, че на 19 декември израелските военни нанесоха поредица от интензивни въздушни удари, които разтърсиха столицата на Йемен - Сана, контролирана от бунтовниците хути. Израел порази и йеменски пристанищния град Ходейда в рамките на предварително планирана операция, която съвпадна с изстрелването на балистична ракета от страна на хутите към Централен Израел. ОЩЕ: Израел подпали най-важното пристанище на хутите и за първи път удари столицата на Йемен (ВИДЕО)

A warning was issued to Yemen, but it was ignored. Now, Yemen is facing consequences, as evident from the destruction in Sana'a. The Sana'a International Airport has been bombed, allegedly by Israel. Yemeni Houthis needs to know,he can't win Israel pic.twitter.com/XPe8Jrs0vW — Roman (@gentl_introvert) December 26, 2024

Реакциите

Подкрепяната от Иран бунтовническа група описа атаките - които също засегнаха електроцентрали и пристанища - като "варварски".

Междувременно генералният секретар на ООН Антониу Гутериш нарече ударите "особено тревожни". „Съжалявам за неотдавнашната ескалация между Йемен и Израел и оставам дълбоко загрижен за риска от по-нататъшна ескалация в региона.“ той написа в платформата X.

В изявление израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че техните "изтребители са извършили базирани на разузнаване удари по военни цели, принадлежащи на терористичния режим на хутите по западното крайбрежие и във вътрешността на Йемен".

Той е насочен към „военна инфраструктура“ на летището в Сана, както и към електроцентралите Hezyaz и Ras Kanatib и обекти в пристанищата Al-Hudaydah, Salif и Ras Kanatib на западния бряг, каза IDF.

В коментари малко след ударите министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху каза, че "ще продължи да отрязва терористичната ръка на иранската ос на злото, докато не завърши работата", добавяйки, че "едва започва с хутите.

⚡🇾🇪 #YEMEN – Sanaa airport control tower destroyed by air strikes of the Israeli Air Force



Shortly before, A Yemen Airways pilot managed to land at Sanaa IA after the airport, control tower and surrounding area were bombed by Israelis. https://t.co/v3FZDuBsmt pic.twitter.com/SRDBfTBpAv — Midgard 🔱 Intel (Fryer) (@MidgardIntel) December 26, 2024