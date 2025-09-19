Войната в Украйна:

19 септември 2025, 00:30 часа 451 прочитания 0 коментара
В ООН: САЩ наложиха вето на проекторезолюция за спиране на огъня в Газа

САЩ наложиха вето на проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, в която се настоява за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня в Газа и се изисква от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ в палестинския анклав, предаде Ройтерс. Текстът, изготвен от избраните 10 членове от 15-членния съвет, изисква незабавно, зачитащо достойнството и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" и други групировки. Проектът беше подкрепен от 14 страни, а САЩ наложиха вето - за шестият път от началото на продължаващата вече близо две години война между Израел и палестинската групировка "Хамас".

"Гладът в Газа е потвърден - не е прогнозиран, не е обявен, а е потвърден", заяви посланичката на Дания в ООН Кристина Маркус Ласен пред съвета преди гласуването."Междувременно Израел разшири военната си операция в град Газа, което допълнително задълбочи страданието на цивилните. Точно тази катастрофална ситуация, този хуманитарен и човешки провал ни принуждава да действаме днес", допълни тя, цитирана от БТА.

Елин Димитров
