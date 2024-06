"Вечна дружба": Пхенян посреща Путин с хиляди негови портрети (ВИДЕА)

Каква е ситуацията в Пхенян часове преди пристигането на диктатора показват многобройни видеа в социалните мрежи.

Путин ще посети Северна Корея за първи път от 2000 г. По време на двудневната му визита той ще проведе срещи с лидера на страната Ким Чен Ин. От Кремъл отбелязаха, че разговорът между двамата ще бъде насаме и асмо пир необходимост ще бъдат поканени и членове на делегациите.

Още: Докато Путин отива там: Десетки севернокорейски войници пресякоха границата с Южна Корея

Миналата седмица агенция Bloomberg писа, че Северна Корея е изпратила контейнери за Руската федерация, които могат да поберат близо пет милиона артилерийски снаряда. Предполага се, че един от най-важните моменти в срещата между Путин и Ким ще засегне отново именно оръжията, от които Русия спешно се нуждае за войната си срещу Украйна.

❗️Mass murderer putin visits North Korea.

The entire capital of the DPRK is "drowning" in images of putin's face and tricolor rags - the bastard will beg for weapons.



It is noted that bunker boy will arrive in North Korea for the first time in 25 years. And the reason for this… pic.twitter.com/cpwtD8kL56