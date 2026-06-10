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Под носа на Русия и Китай: Казахстан кани САЩ за най-ценния си ресурс

10 юни 2026, 15:29 часа 786 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Под носа на Русия и Китай: Казахстан кани САЩ за най-ценния си ресурс

Казахстан покани американски компании да участват в проучването и разработването на находища на най-ценния й природен ресурс - редкоземните минерали, които са в основата на съвременните и най-вече бъдещите технологиите, електромобилите и оръжията. В момента САЩ и Китай водят сериозна война за тях, но Казахстан очевидно ще се стреми да разшири международното си сътрудничество в сектора именно с Вашингтон. 

Поканата беше обявена от министъра на промишлеността и строителството Ерсаин Нагаспаев по време на C5+1, дипломатическия форум, включващ 5-те бивши съветски републики в Централна Азия и САЩ, в Астана.

"Ресурсната база на Казахстан включва повече от 9500 находища, включително над 100 съдържащи редки и редкоземни метали. Каним американски компании да се присъединят към тяхното проучване и добив“, каза Нагаспаев, цитиран от казахстанската новинарска агенция Казинформ.

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"От 2018 г. насам инвестициите в геоложки проучвания са се утроили, надхвърляйки 1 милиард щатски долара", подчерта той.

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Казахстан САЩ редкоземни елементи редкоземни метали
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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