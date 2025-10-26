Войната в Украйна:

Пред Тръмп: Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха спирането на огъня

26 октомври 2025, 11:29 часа 73 прочитания 0 коментара
В Малайзия американският президент Доналд Тръмп присъства на подписването на мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа. Тръмп взе участие в срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Подписи под документа положиха премиерите на Камбоджа и Тайланд - Хун Манет и Анутин Чарнвиракул.

След церемонията американският президент подписа по време на регионална среща на върха споразумение с Камбоджа - за реципрочна търговия, и споразумение с Тайланд - за критичните минерали, съобщиха от Белия дом.

От там уточниха и че се очаква Тръмп да подпише и с Малайзия споразумение за критичните минерали - в хода на срещата на високо равнище на АСЕАН, предават световните агенции.

Междувременно - най-младата стара в Азия - Източен Тимор, стана днес 11-тата държава член на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Това стана на официална церемония в присъствието на президента и премиера на бившата португалска колония - Жозе Рамос-Орта и Кая Рала Шанана Гусмао, както и на министър-председателят на Малайзия - Ануар Ибрахим, който по-рано посрещна на летището Доналд Тръмп.

От Белия дом съобщиха че днес предстои той да се срещне с бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва, като самият Тръмп заяви, че "двете страни може да постигнат някои доста добри сделки".

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
