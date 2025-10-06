Влакът е тръгнал и няма връщане назад: Проф. Чуков за плана на Тръмп за Газа

Планът на амерканския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа е реалистичен и най-вероятно ще се случи още през настоящата седмица. Влакът е тръгнал и няма връщане за освобождаване на заложниците. Какво ще стане обаче с реформите в администрацията на Палестинската автономия никой не може да ни каже, защото е пълна каша. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуков пред БНТ.

Още: След отговора на "Хамас": Тръмп настоява Израел незабавно да спре атаките над Ивицата Газа

Той смята, че натискът ще бъде невероятен и ще се върви докрай.

Ще получи ли Тръмп Нобелова награда за мир?

Още: Фазата на преговорите за Газа: Тръмп отчете напредък

"Нека да изчакаме до петък по обяд, когато ще има обезщетение затова кой ще спечели тази година наградата за мир. Доналд Тръмп се конкурира с Барак Обама. Доналд Тръмп трябва да спечели не само Нобелова награда за мир, а и за химия", коментира проф. Чуков.

Според него американците директно са казали на Ивицата Газа, че няма да им позволят да провалят нобеловата на града. Интерсното е, че "Хамас" не приема термина междурелигиозен диало в плана на Тръмп за Газа, отбеляза проф. Владимир Чуков.

Още: Неофициално: Израел, "Хамас" и посредници се срещат в Кайро относно плана за Газа