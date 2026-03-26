Война се води и в Ливан: Иран е насъскал "Хизбула", Израел разширява "буферната зона" и дава жертви (ВИДЕО)

Докато САЩ и Израел продължават военните удари в Иран, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви на 25 март, че силите на страната му разширяват „буферната зона“ в Южен Ливан - така армията продължава военната си операция там срещу подкрепяната от Техеран шиитска групировка "Хизбула". „Създадохме истинска зона за сигурност, която предотвратява всякакво проникване към Галилея и северната граница“, заяви премиерът на Израел във видеообръщение.

„Разширяваме тази зона, за да отблъснем заплахата от противотанкови ракети по-далеч и да установим по-широка буферна зона", добави той, цитиран от арабското издание Asharq Al-Awsat.

Нетаняху заяви, че разбиването на „Хизбула“ остава "централна" цел на Израел в Ливан. „Това е свързано с по-широкото противопоставяне с Иран“, обясни той. "Ние сме решени да променим коренно ситуацията в Ливан“.

Защо Израел отново воюва срещу "Хизбула"?

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато подкрепяната от Иран „Хизбула“ започна да изстрелва ракети към Израел на 2 март, за да отмъсти за убийството на върховния лидер на Ислямската република Али Хаменей.

Групата е едно от най-мощните проксита на Техеран в Близкия изток, въоръжавана и финансирана от режима на аятоласите в продължение на години и изградила "държава в държавата" в Ливан. Затова преди дни беше голяма новина изгонването на иранския посланик от страната.

Снимка: Getty Images

Според специализираната платформа De Re Militari, която следи въоръжените конфликти по света, от 7 март насам се наблюдава засилено присъствие на израелски войски по северната граница с Ливан, като струпването им там продължава. На 24 март израелските сили регистрираха 60 отделни вълни от атаки на "Хизбула" - в продължение на устойчивия темп на операциите на групировката. При един от ракетните обстрели, насочен срещу населени места в района на Галилея (Северен Израел), загина една цивилна жена.

Според израелския изследователски център „Алма“, откакто "Хизбула" се включи в конфликта на 2 март, са регистрирани общо 975 вълни от нападения. Те съчетават мащабни удари срещу граждански райони с целенасочени операции срещу Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF).

Мобилизация

The Times of Israel съобщи, че израелското правителство е одобрило план на ЦАХАЛ за мобилизация на до 400 000 резервисти. Командването на въоръжените сили уточни, че увеличението представлява горна граница, а не конкретен брой, и е предназначено да осигури оперативна гъвкавост в зависимост от реалните военни нужди.

Предишният таван, одобрен през декември, беше 280 000 резервисти. Правителството редовно актуализира броя на мобилизираните на всеки няколко месеца, откакто започна войната с "Хамас" в Ивицата Газа през октомври 2023 г.

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) броят на жертвите в Ливан продължава да нараства. По данни на ливанското Министерство на здравеопазването - загиналите надвишават 1000 души, включително поне 120 деца, а ранените са близо 3000. Достъпът на хуманитарните организации е изключително затруднен.

Иран е казал на "Хизбула" да блокира всякакви преговори, убит е пореден израелски войник в Ливан

Междувременно източници на престижното ливанско издание L'Orient-Le Jour твърдят, че иранският режим е съобщил на "Хизбула" да продължава с ескалацията и да прекрати всякакви възможни преговори с Израел. От Техеран, на свой ред, са отказали преговорите с американския президент Доналд Тръмп и ще търсят разширяване на войната на регионално ниво, гласи още информацията им.

Израелските отбранителни сили публикуваха видеозапис, показващ предполагаемо разрушаване на команден център на „Хизбула“ и склад за оръжие в Южен Ливан. Двата обекта са били унищожени по време на операции на бригада „Голани“, посочват от армията и съобщават, че от началото на наземните операции в Южен Ливан този месец бригадата е унищожила над 200 инфраструктурни обекта на „Хизбула“, открила е голямо количество оръжие и е ликвидирала членове на терористичната групировка.

Израел обаче дава и жертви - военните съобщиха, че през нощта на 25 срещу 26 март войник от Израелските отбранителни сили е бил убит по време на престрелка с бойци на „Хизбула“ в Южен Ливан. Става въпрос за старши сержант Ори Грийнберг, който е на 21 години и е от разузнавателната част на бригада „Голани“. Той е родом от Петах Тиква.

Това е третият войник от ЦАХАЛ, загинал по време на подновената сухопътна офанзива на Израел срещу „Хизбула“ в Южен Ливан, пише The Times of Israel.

Според първоначалното разследване на инцидента от израелските въоръжени сили - около 2 часа сутринта войниците от „Голани“ са забелязали няколко бойци на „Хизбула“ в зоната на операциите си в Южен Ливан. Те са влезли в престрелка с въоръжените членове, по време на която Ори Грийнберг е бил убит, а друг войник е бил леко ранен. Израелските въоръжени сили съобщават, че раненият не се е нуждаел от хоспитализация.

Войниците от „Голани“ са успели да убият няколко членове на „Хизбула“ по време на сблъсъка и продължават да претърсват района за останалите въоръжени лица, обявиха от израелската армия.

