Войната в Украйна:

Война се води и в Ливан: Иран е насъскал "Хизбула", Израел разширява "буферната зона" и дава жертви (ВИДЕО)

26 март 2026, 11:26 часа
Докато САЩ и Израел продължават военните удари в Иран, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви на 25 март, че силите на страната му разширяват „буферната зона“ в Южен Ливан - така армията продължава военната си операция там срещу подкрепяната от Техеран шиитска групировка "Хизбула". „Създадохме истинска зона за сигурност, която предотвратява всякакво проникване към Галилея и северната граница“, заяви премиерът на Израел във видеообръщение.

„Разширяваме тази зона, за да отблъснем заплахата от противотанкови ракети по-далеч и да установим по-широка буферна зона", добави той, цитиран от арабското издание Asharq Al-Awsat.

Нетаняху заяви, че разбиването на „Хизбула“ остава "централна" цел на Израел в Ливан. „Това е свързано с по-широкото противопоставяне с Иран“, обясни той. "Ние сме решени да променим коренно ситуацията в Ливан“.

Защо Израел отново воюва срещу "Хизбула"?

Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, когато подкрепяната от Иран „Хизбула“ започна да изстрелва ракети към Израел на 2 март, за да отмъсти за убийството на върховния лидер на Ислямската република Али Хаменей.

Групата е едно от най-мощните проксита на Техеран в Близкия изток, въоръжавана и финансирана от режима на аятоласите в продължение на години и изградила "държава в държавата" в Ливан. Затова преди дни беше голяма новина изгонването на иранския посланик от страната.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Според специализираната платформа De Re Militari, която следи въоръжените конфликти по света, от 7 март насам се наблюдава засилено присъствие на израелски войски по северната граница с Ливан, като струпването им там продължава. На 24 март израелските сили регистрираха 60 отделни вълни от атаки на "Хизбула" - в продължение на устойчивия темп на операциите на групировката. При един от ракетните обстрели, насочен срещу населени места в района на Галилея (Северен Израел), загина една цивилна жена.

Според израелския изследователски център „Алма“, откакто "Хизбула" се включи в конфликта на 2 март, са регистрирани общо 975 вълни от нападения. Те съчетават мащабни удари срещу граждански райони с целенасочени операции срещу Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ/IDF).

Мобилизация

The Times of Israel съобщи, че израелското правителство е одобрило план на ЦАХАЛ за мобилизация на до 400 000 резервисти. Командването на въоръжените сили уточни, че увеличението представлява горна граница, а не конкретен брой, и е предназначено да осигури оперативна гъвкавост в зависимост от реалните военни нужди.

Предишният таван, одобрен през декември, беше 280 000 резервисти. Правителството редовно актуализира броя на мобилизираните на всеки няколко месеца, откакто започна войната с "Хамас" в Ивицата Газа през октомври 2023 г.

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) броят на жертвите в Ливан продължава да нараства. По данни на ливанското Министерство на здравеопазването - загиналите надвишават 1000 души, включително поне 120 деца, а ранените са близо 3000. Достъпът на хуманитарните организации е изключително затруднен.

Иран е казал на "Хизбула" да блокира всякакви преговори, убит е пореден израелски войник в Ливан

Междувременно източници на престижното ливанско издание L'Orient-Le Jour твърдят, че иранският режим е съобщил на "Хизбула" да продължава с ескалацията и да прекрати всякакви възможни преговори с Израел. От Техеран, на свой ред, са отказали преговорите с американския президент Доналд Тръмп и ще търсят разширяване на войната на регионално ниво, гласи още информацията им.

Израелските отбранителни сили публикуваха видеозапис, показващ предполагаемо разрушаване на команден център на „Хизбула“ и склад за оръжие в Южен Ливан. Двата обекта са били унищожени по време на операции на бригада „Голани“, посочват от армията и съобщават, че от началото на наземните операции в Южен Ливан този месец бригадата е унищожила над 200 инфраструктурни обекта на „Хизбула“, открила е голямо количество оръжие и е ликвидирала членове на терористичната групировка.

Израел обаче дава и жертви - военните съобщиха, че през нощта на 25 срещу 26 март войник от Израелските отбранителни сили е бил убит по време на престрелка с бойци на „Хизбула“ в Южен Ливан. Става въпрос за старши сержант Ори Грийнберг, който е на 21 години и е от разузнавателната част на бригада „Голани“. Той е родом от Петах Тиква.

Това е третият войник от ЦАХАЛ, загинал по време на подновената сухопътна офанзива на Израел срещу „Хизбула“ в Южен Ливан, пише The Times of Israel.

Според първоначалното разследване на инцидента от израелските въоръжени сили - около 2 часа сутринта войниците от „Голани“ са забелязали няколко бойци на „Хизбула“ в зоната на операциите си в Южен Ливан. Те са влезли в престрелка с въоръжените членове, по време на която Ори Грийнберг е бил убит, а друг войник е бил леко ранен. Израелските въоръжени сили съобщават, че раненият не се е нуждаел от хоспитализация.

Войниците от „Голани“ са успели да убият няколко членове на „Хизбула“ по време на сблъсъка и продължават да претърсват района за останалите въоръжени лица, обявиха от израелската армия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Ливан Иран Хизбула война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес