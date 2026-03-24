Ливан изгони иранския посланик и го обяви за персона нон грата

24 март 2026, 14:36 часа
Ливанското Министерство на външните работи извика иранския шарже д'афер в Ливан Туфик Самади Хошху, за да го уведоми за решението на Бейрут да оттегли акредитацията на новназначения посланик Техеран Мохамед Реза Шейбани и да го обяви за персона нон грата. Той има срок най-късно до неделя (29 март) да напусне Ливан, предаде официалната ливанска Национална информационна агенция (ННА).

Това се случи на среща с генералния секретар на Министерството на външните работи на Ливан Абдел Сатар Иса.

Наред с това Министерството извика за консултации ливанския посланик в Иран Ахмед Суейдан, след като Бейрут обвини Техеран в нарушаване на дипломатическите норми и установените практики в отношенията между двете страни.

Виолета Иванова Отговорен редактор
