Вулкан изригна на Камчатка след трус от 7,2 (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 7,2 бе усетено край източния бряг на руския полуостров Камчатка, предаде Ройтерс, цитирайки Европейския средиземноморски сеизмологичен център. Трусът е бил на дълбочина 51 километра, добави сеизмологичният център.

Камчатският филиал на руското министерство на извънредните ситуации обаче съобщи, че няма опасност от цунами и че регистрираните вторични трусове от земетресението са с магнитуд от 3,9 до 5,0.

Kamchatka, Russia ❗

A magnitude 7 earthquake occurred in Kamchatka, which awakened Shiveluch, the largest volcano in the Kamchatka Range! Smoke and lightning can be seen for tens of kilometers... pic.twitter.com/vWgBVDByiX