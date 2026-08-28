2 млн. евро дава ЕС за пострадалите от наводнението в Непал

Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение, което отне живота на над 500 души в Непал, предаде ДПА. "Виждаме пътища, отнесени от водите. Села, изолирани от света. Семейства, търсещи изчезнали близки. Наводненията в Непал разтърсиха населени места, които все още се възстановяваха от минали бедствия", каза европейският комисар по кризисни ситуации Хаджа Лабиб в публикувано днес изявление.

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Тя уточни, че отпуснатите средства са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. Финансираните от ЕС партньорски организации вече оказват помощ на място, съобщи Европейската комисия. Тази хуманитарната помощ ще бъде добавена към почти 3-те млн. евро, отпуснати по-рано тази година от ЕС за готовност при бедствия, отбелязва БТА.

Стотици изчезнали и надежда да бъдат открити живи

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По-рано днес бе обявено от официални източници, че броят на загиналите в Непал е достигнал най-малко 489 души, като информацията е факт над 48 часа след като внезапни наводнения опустошиха граничния район с Тибет в Хималаите. Непалското правителство оповести имената на 500 изчезнали чужденци, сред които 178 от Индия, 65 от САЩ и 33 от Великобритания. В Тибет са загинали поне петима души, а над 558 са в неизвестност, съобщават китайските държавни медии. Не е ясно дали най-новите данни се припокриват между двете страни.

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Срутен ледник е причинил огромната наводнителна вълна, съобщават местни власти. Вълната е отнесла къщи и пътища и е унищожила ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Хуманитарен работник споделя пред BBC, че ситуацията в Непал е "хаос", но вярва, че има надежда изчезналите "да бъдат намерени живи".