"Владимир Оземпикович": Путин и Лукашенко вдъхновени от инжекциите за отслабване, в Русия ги ползват и при кравите (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отлетя до Нижни Новгород, където му показаха устройство, което използва мозъчна стимулация за увеличаване на апетита при млечните крави. Разработчикът обясни, че същият принцип теоретично може да работи и обратно — намалявайки апетита, включително при хората. Путин кимна с разбиране: "Правят инжекции за това. Казват, че вече е модерно".

💉 Vladim Ozempikovich: Putin is up to speed on the “trendy weight-loss injections”



The dictator flew to Nizhny Novgorod, where he was shown a device that uses brain stimulation to increase appetite in dairy cows. The developer explained that the same principle could… pic.twitter.com/zeWi6NkhJz — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2026

Изглежда, че манията по инжекциите за отслабване е стигнала чак до Кремъл, пише още беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. От изданието се подиграват на Путин, наричайки го "Владимир Оземпикович". ОЩЕ: "Естественият Оземпик": храната, която понижава апетита и предпазва мозъка

Лукашенко е подозрително отслабнал

Беларуската опозиционна медия продължава със шегичките, като включва в тях и беларуския авторитарен лидер Александър Лукашенко.

Според медията не е невъзможно темата да е била повдигната от един особено ентусиазиран потребител — Лукашенко. Той вече е обсъждал такива инжекции подробно с пратеника на Тръмп, Джон Коул, който му каза, че е свалил около 20 кг на Zepbound. Изглежда, че Лукашенко е приел съвета сериозно — напоследък изглежда забележимо по-слаб.

Сега най-накрая знаем какво всъщност обсъждат Путин и Лукашенко по време на тези брифинги за сигурност, пише още NEXTA, след като беларуският лидер "цъфна" пак в Русия за среща с Путин веднага след визитата на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. ОЩЕ: Истерията по "Оземпик" излиза извън контрол: Съмнителни пазари за инжекции за отслабване превземат света