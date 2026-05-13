Добър или лош, пазарът притеснен да не бъде ударен: Анализ на бивш председател на КЗП за мерките на властта

Мерките на правителството от управляващото мнозинство на "Прогресивна България" за справяне с високите цени на пазара, могат да работят, ако бъдат съчетани с други мерки на пазара. Новите кризи, пред които сме изправени от инфлационния натиск могат да бъдат овладени чрез Закона за въвеждане на еврото. В Закона за защита на конкурецията се пипа по-надълбоко и имат за цел да изместят оптиката от производителите и търговците.

Анализът на мерките направи бившият председател на Комисия за защита на потребителите Димитър Маргаритов пред БНТ.

Пазарът ще бъде или на страната на добрите, или на страната на лошите

По думите му другият важен момент е въвеждането на понятието "справедлива цена". Това е едно имиджово понятия, но и тук идеята не е лоша. Ако търговците имат желание да бъдат лоялни спрямо потребителите, то може да ги постави от страната или на добрите, или на лошите, коментира Маргаритов.

Според него търговците са притеснени от "картел и че са виновни до доказаване на противното".

Според Маргаритов "Прогресивна България" поставя пазарни методи с мерките си.

Той смята, че потребителите трябва да търсят по-ниските цени на пазари, тържища и спрямо промоциите. Сега ситуацията е по-различна и затова трябва да се погледне комплексно. Дългата писта означава освен краткосрочните мерки, трябва да се мисли как да се подредят програмите и проектите, за да може търговците и производителите да се възползват от новия ред в Европейската комисия, посъветва Димитър Маргаритов.

