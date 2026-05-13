Пеевски поиска парламентът да разследва случая "Петрохан"

ДПС Ново начало на санкционирания по американския закон "Магнитски" и от Великобритания Делян Пеевски предложи да бъде създадена временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) и свързани лица и организации. НАКЗТ е организацията на един от застреляните шестима души в случая "Петрохан" - Ивайло Калушев.

Според ДПС на Пеевски, случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали Калушев и застрляните представляват изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната.

Съответно, от ДПС насочват вниманието към кмета на София Васил Терзиев, към бившия екоминистър Борислав Сандов, към бившия правосъден министър Христо Иванов (заради медийни публикации трябвало да бъде проверен) към Асен Асенов, когото описват като "свързан с кръга "Капитал" (той е работил в "Капитал" и е бил приятел на Ивайло Калушев) и към предоставени дарения от Васил Терзиев и "представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова". Всичко това било основание за проверката.

В мотивите на ДПС обаче няма нито дума за редицата сериозни разминавания, които има в изнесените досега официално данни за случая и съответно това, което роднини на загиналите постоянно повтарят - дискусиите в специализираната Facebook група "Истината за трагедията в Петрохан" не спират.

