Заради заплахите на Тръмп: Иранци образуват живи вериги около критични обекти (ВИДЕО)

Иранци образуваха днес живи вериги, за да защитят електроцентрали, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по енергийната инфраструктура, се вижда на кадри, публикувани от държавни медии, предаде АФП, цитирана от БТА. На 39-ия ден от войната в Близкия изток, след кампания в интернет и чрез есемеси, властите заявиха, че над 14 милиона души са се записали за участие в човешките вериги.

Тази информация, както и точният брой на участниците, не може да бъде проверена, отбеляза АФП. На снимки и видеа се виждат десетки хора на няколко места. Официалната информационна агенция ИРНА показа хора, образували жива верига „в подкрепа на електроцентралите“ в град Бушехр в южната част на страната, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран.

JUST IN: New video shows crowds locking arms around Iranian power plants, creating HUMAN SHIELDS – a striking scene as Trump's 8p.m. deadline for the Islamic Republic nears.



Iran has rejected the latest terms, raising the stakes with just hours to go. pic.twitter.com/XNB3w4BQRV — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

Държавната телевизия и агенция Мехр показаха десетки хора пред главната електроцентрала в град Тебриз в северната част на страната, както и пред друга в Машхад в североизточната част. Хора са се събрали и на главния мост над река в Ахваз в югозападната част на страната, съобщи Мехр.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес да заличи „цяла една цивилизация“, след като даде на Иран срок до 20:00 ч. вашингтонско време (03:00 ч. българско), за да възстанови корабоплаването в Ормузкия проток, който е от ключово значение за световните петролни доставки.

