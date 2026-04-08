САЩ и Израел атакуват заводи в Иран, Техеран се готви да удари цели в региона (ВИДЕО)

САЩ и Израел нанесоха въздушни удари срещу завод за алуминий в иранския град Арак. Под атака е попаднал и нефтохимическия комплекс „Фаджр“ в Махшахр.

В социалните мрежи се появиха и кадри от въздушен удар с JDAM, поразяващ мост западно от Техеран. От видеото се вижда как по време на атаката под съоръжението минават цивилни превозни средства.

Тревога в няколко страни в Близкия изток

Сирените за въздушна тревога в Бахрейн бяха задействани, а Обединените арабски емирства съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са активирани заради заплаха от ракетни удари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Очевидци казаха пред репортер на британската новинарска агенция, че в катарската столица Доха са се чули взривове.

Тайната служба на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че ще атакува израелските офшорни газови находища „Кариш“ и „Танин“ в отговор на очакваната американска ескалация на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА. Находищата в Средиземно море са част от списък, публикуван онлайн от тайната служба. Той включва още три цели, които обаче са умишлено замъглени. Надпис под снимката гласи: „03:30 часа в Техеран; регионални лидери ще кажат на Тръмп: Лудо копеле, прекрати тази проклета война!“

Иранската агенция Тасним цитира военен източник, според когото Иран ще добави нефтопреработвателните съоръжения на саудитската държавна компания „Арамко“, както и нефтопроводите в Янбу (Саудитска Арабия) и Фуджайра (Обединени арабски емирства) към списъка си с цели, ако Тръмп атакува електроцентралите на страната.

Предупреждение

Израелската армия пък предупреди, че Техеран може да засили атаките си срещу страната. „Атаките срещу Израел може да се засилят през следващите часове, докато наближава крайният час на ултиматума на Тръмп“, предупреждават военни.

Тръмп заплаши, че ще атакува ирански електроцентрали и мостове, ако Иран откаже да отвори Ормузкия проток до 20:00 часа вашингтонско време (03:00 часа българско време). В неделя той допълнително ескалира реториката си срещу ръководството на Иран. „Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – просто гледайте!“, написа Тръмп в публикация в Трут Соушъл.

Същевременно Доналд Тръмп заяви, че би било „напълно незаконно“ Иран да използва цивилни като човешки щит около електроцентралите си. Припомняме, че подобен призив от властите в Техеран беше отправен по-рано през дена. „Те не са упълномощени да правят това“, заявява Тръмп, цитиран от NBC News.

Протести в Ирак

Протестиращи в иракския град Басра свалиха кувейтското знаме от сградата на кувейтското консулство.

