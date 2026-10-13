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Заснели атаките срещу летището в Рияд: Американски граждани са арестувани в Саудитска Арабия

13 октомври 2026, 6:22 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Заснели атаките срещу летището в Рияд: Американски граждани са арестувани в Саудитска Арабия

Американски граждани са били арестувани в Саудитска Арабия заради това, че са "заснемали неотдавнашните събития", съобщи посолството на САЩ в Рияд. Под "събития" се визира, че летището в града стана обект на смъртоносни атаки, извършени от подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути. Посолството не уточни колко американци са били задържани и дали впоследствие са били освободени.

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Няколко чуждестранни жители на страната също съобщиха, че техни близки са били арестувани заради заснемане на атаките и разпространяване на видеоматериалите в социалните мрежи.

Кралството редовно предупреждава жителите да не споделят неразрешена информация, снимки или видеоклипове, свързани с ракети, безпилотни летателни апарати и последствията от ударите им. Нарушителите могат да бъдат дадени на съд, припомни американското посолство.

В неделя имаше трети удар на хутите срещу летището в Рияд. При първия загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. 

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Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) призова в неделя американските авиокомпании да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона и смущенията в навигационните системи.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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